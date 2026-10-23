Khai mạc Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026 khu vực II

Đại biểu tham quan tại Tàu CSB 4037. (Ảnh: NAM TRUNG)

Diễn ra từ ngày 23-25/10, hội thi, hội thao khu vực II có 6 tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tham gia, tranh tài ở 6 môn: Toàn tàu; Hàng hải-Thông tin-Radar; Cơ khí boong-Vũ khí; Cơ điện; Quân sự chung; Chính trị-Pháp luật.

Các tàu của Vùng Cảnh sát biển 2 tham gia Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026. (Ảnh: NAM TRUNG)

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh, hội thi, hội thao nhằm đánh giá thực chất công tác quản lý, khai thác, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật và trình độ tổ chức huấn luyện của các tàu. Đây là cơ sở để rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: NAM TRUNG)

Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu Ban tổ chức, Ban giám khảo tổ chức, điều hành hội thi, hội thao chặt chẽ, khoa học; chấm thi khách quan, sát thực tế, đánh giá đúng năng lực tổ chức chỉ huy, trình độ chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của từng tàu.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam trao cờ lưu niệm hội thi, hội thao cho các tàu. (Ảnh: NAM TRUNG)

Hội thi, hội thao cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hay; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, quản lý, khai thác trang bị kỹ thuật trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo bằng pháp luật.