Khai mạc Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026 khu vực II

Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu chỉ đạo khai mạc hội thi, hội thao.

Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu khu vực II năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 25-10, quy tụ 6 tàu thuộc Vùng Cảnh sát biển 2 cùng hơn 120 cán bộ, chiến sĩ. Các tàu sẽ tranh tài toàn diện ở 6 nội dung gồm: Toàn tàu; hàng hải - thông tin - radar; cơ khí boong - vũ khí; cơ điện; quân sự chung và chính trị - pháp luật.

Các đại biểu tham dự khai mạc Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu khu vực II năm 2026.

Hội thi, hội thao nhằm đánh giá thực chất chất lượng quản lý, khai thác, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật và trình độ tổ chức huấn luyện của các tàu; qua đó kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng trao Cờ lưu niệm tặng các tàu tham gia hội thi, hội thao.

Để chuẩn bị tốt nhất cho hội thi, đơn vị đã cấp phát hơn 17.000 vật tư, hoàn thiện bảo dưỡng 596 hạng mục kỹ thuật và 100% sổ sách ngành. Các tàu tích cực củng cố cảnh quan, dọn dẹp nội vụ, đồng thời tổ chức 679 lượt luyện tập thực hành nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến.

Ban tổ chức và các đại biểu kiểm tra, tham quan mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến kĩ thuật.

Theo đó, công tác giáo dục chính trị được đẩy mạnh thông qua hàng loạt tin, bài, pa-nô và bản tin truyền thanh nội bộ, qua đó khơi dậy quyết tâm và tạo khí thế thi đua sôi nổi cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

Các đại biểu trực tiếp lên tàu Vùng Cảnh sát biển 2 tham quan, kiểm tra tình trạng vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh: Hội thi là đợt sát hạch quan trọng, đánh giá thực chất chất lượng công tác huấn luyện, trình độ tổ chức chỉ huy và năng lực quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật của từng tàu. Đây cũng là cơ hội để cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng các cách làm hay, kịp thời khắc phục hạn chế nhằm nâng cao bản lĩnh và trình độ chuyên môn.

Các tàu của Vùng Cảnh sát biển 2 sẵn sàng bước vào các nội dung tranh tài.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng yêu cầu Ban tổ chức, Ban giám khảo điều hành chặt chẽ, chấm thi khách quan, đánh giá đúng thực chất. Qua hội thi, các đơn vị cần rút kinh nghiệm để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, đáp ứng tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và an ninh trên biển.