Khai mạc Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026

Quang cảnh buổi lễ khai mạc

Thiếu tướng Trần Văn Lượng – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Hội thi, Hội thao chủ trì Lễ khai mạc.

Tham dự Lễ khai mạc có đại biểu các lực lượng vũ trang trên địa bàn Phú Quốc, đại diện các cơ quan chức năng Cảnh sát biển Việt Nam, thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ bảo đảm cùng các thí sinh tham dự Hội thi, Hội thao tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (khu vực IV).

Theo kế hoạch, Hội thi, Hội thao năm nay sẽ diễn ra trong 16 ngày tại 4 khu vực Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, An Giang với sự tham gia của 20 tàu cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, 2, 3, 4.

Các thí sinh sẽ thực hiện 6 nội dung thi gồm: Toàn tàu, Hàng hải – Thông tin – Radar, Cơ khí boong – Vũ khí, cơ điện, Quân sự chung và Chính trị - Pháp luật.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thi, Hội thao

Phát biểu khai mạc Hội thi, Hội thao, Thiếu tướng Trần Văn Lượng – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh: Hội thi, Hội thao năm nay sẽ là cuộc sát hạch toàn diện, đánh giá thực chất chất lượng tàu thuyền, vũ khí trang bị kỹ thuật trên từng tàu và trình độ của cán bộ, chiến sĩ trên các mặt tham mưu, chính trị, hậu cần – kỹ thuật, pháp luật cùng khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ và kíp tàu.

Để Hội thi, Hội thao đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Trưởng ban tổ chức Hội thi, Hội thao yêu cầu Ban tổ chức, Ban giám khảo điều hành Hội thi, Hội thao chặt chẽ, khoa học, đúng quy chế, kế hoạch; đánh giá kết quả công tâm, khách quan, chính xác.

Đối với các tập thể, cá nhân tham gia phải chấp nghiêm quy chế, quy định của Hội thi, Hội thao, thực hiện tốt lễ tiết tác phong quân nhân.

Đối với cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng tàu tốt, bền, an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao; kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắc phục kịp thời.

Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026 không chỉ là dịp kiểm tra, đánh giá toàn diện chất lượng tàu thuyền, trình độ chuyên môn và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, mà còn là cơ hội để các cơ quan, đơn vị trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hay, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng tặng Cờ lưu niệm các Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển tham gia Hội thi, Hội thao

Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và các kíp tàu vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ trang bị kỹ thuật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Các thí sinh thực hiện nội dung thi lý thuyết

Các thí sinh thực hiện nội dung thi tác nghiệp vận động trên hải đồ

Ngay sau Lễ khai mạc, các thí sinh bước vào các nội dung thi theo kế hoạch của Ban tổ chức Hội thi, Hội thao.