Khai mạc Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026

Tham dự khai mạc có đại biểu các lực lượng vũ trang trên địa bàn Phú Quốc, đại diện các cơ quan chức năng Cảnh sát biển Việt Nam, thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ bảo đảm cùng các thí sinh tham dự Hội thi, Hội thao tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (khu vực IV).

Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thi, Hội thao.

Theo kế hoạch, Hội thi, Hội thao năm nay sẽ diễn ra trong 16 ngày tại 4 khu vực Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, An Giang với sự tham gia của 20 tàu cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các Vùng Cảnh sát biển 1, 2, 3, 4. Các thí sinh sẽ thực hiện 6 nội dung thi gồm: Toàn tàu, Hàng hải - Thông tin - Radar, Cơ khí boong - Vũ khí, cơ điện, Quân sự chung và Chính trị - Pháp luật.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng tặng Cờ lưu niệm các Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển tham gia Hội thi, Hội thao.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Hội thao, Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh: Hội thi, Hội thao năm nay sẽ là cuộc sát hạch toàn diện, đánh giá thực chất chất lượng tàu thuyền, vũ khí trang bị kỹ thuật trên từng tàu và trình độ của cán bộ, chiến sĩ trên các mặt tham mưu, chính trị, hậu cần - kỹ thuật, pháp luật cùng khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ và kíp tàu.

Ban tổ chức Hội thi, Hội thao tặng Cờ lưu niệm các tàu tham gia tại khu vực IV.

Để Hội thi, Hội thao đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Trưởng ban tổ chức Hội thi, Hội thao yêu cầu Ban tổ chức, Ban giám khảo điều hành Hội thi, Hội thao chặt chẽ, khoa học, đúng quy chế, kế hoạch; đánh giá kết quả công tâm, khách quan, chính xác.

Các đại biểu tham quan tàu CSB 8005, Hải đoàn 42, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tham gia Hội thi, Hội thao.

Đối với các tập thể, cá nhân tham gia phải chấp hành nghiêm quy chế, quy định của Hội thi, Hội thao, thực hiện tốt lễ tiết tác phong quân nhân. Đối với cấp ủy, chỉ huy các cấp, thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng tàu tốt, bền, an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao; kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắc phục kịp thời.

Các đại biểu tham quan mô hình huấn luyện của tàu.

Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026 không chỉ là dịp kiểm tra, đánh giá toàn diện chất lượng tàu thuyền, trình độ chuyên môn và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, mà còn là cơ hội để các cơ quan, đơn vị trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hay, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Các thí sinh thực hiện nội dung thi lý thuyết.

Qua Hội thi, Hội thao góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và các kíp tàu vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ trang bị kỹ thuật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Các thí sinh thực hiện nội dung thi tác nghiệp vận động trên hải đồ.

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào các nội dung thi theo kế hoạch.