Khai mạc Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu Cảnh sát biển Việt Nam khu vực II

Các tàu của Vùng CSB 2 tham gia Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp CSB Việt Nam năm 2026

Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì lễ khai mạc. Tham dự có đại diện Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần – Kỹ thuật, Cục Nghiệp vụ CSB; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2, lãnh đạo các cơ quan liên quan và đại diện chính quyền địa phương.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng CSB Việt Nam trao cờ lưu niệm Hội thi, Hội thao cho các tàu

Diễn ra từ ngày 23 đến 25.10, Hội thi, Hội thao khu vực II quy tụ 6 tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2, tham gia tranh tài ở 6 môn thi gồm: Toàn tàu; Hàng hải – Thông tin – Radar; Cơ khí boong – Vũ khí; Cơ điện; Quân sự chung; Chính trị – Pháp luật.

Các nội dung thi tập trung kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác quản lý, khai thác, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật; đồng thời đánh giá trình độ tổ chức huấn luyện, năng lực chỉ huy và khả năng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trên các tàu.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng CSB Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thi, Hội thao

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Trần Văn Lượng nhấn mạnh, Hội thi, Hội thao là dịp đánh giá thực chất chất lượng công tác quản lý, khai thác, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật và trình độ tổ chức huấn luyện của các đơn vị tàu trong toàn lực lượng.

Thông qua kết quả hội thi, các cơ quan, đơn vị sẽ rút kinh nghiệm, xác định những mặt còn hạn chế, từ đó đề ra giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CSB Việt Nam.

Đại biểu tham quan các mô hình học cụ huấn luyện kỹ thuật tại Vùng CSB 2

Để Hội thi, Hội thao đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Thiếu tướng Trần Văn Lượng yêu cầu Ban Tổ chức, Ban Giám khảo điều hành các nội dung chặt chẽ, khoa học, bảo đảm đánh giá khách quan, sát thực tế.

Việc chấm thi phải phản ánh đúng năng lực tổ chức chỉ huy, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, cũng như chất lượng thực hiện nhiệm vụ của từng tàu; qua đó tạo cơ sở cho việc nâng cao chất lượng huấn luyện và quản lý trang bị kỹ thuật trong thời gian tới.

Đại biểu tham quan tại Tàu CSB 4037

Không chỉ là hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, Hội thi, Hội thao còn tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 trao đổi kinh nghiệm, học hỏi, nhân rộng những cách làm hiệu quả trong quản lý, khai thác và bảo dưỡng trang bị kỹ thuật.

Các đại biểu tham quan tại Tàu CSB 4037

Qua đó, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.