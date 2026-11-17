Khai mạc hội thi sân khấu hóa quy tắc ứng xử
Ngày 17/11, Công an thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc Hội thi sân khấu hóa “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố” năm 2026, với sự tham gia của 21 đội tuyển đại diện các cụm thi đua trong toàn lực lượng. Dự lễ khai mạc có đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, lãnh đạo Công an Thành phố các cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an và các lực lượng trong Công an Thành phố.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khai-mac-hoi-thi-san-khau-hoa-quy-tac-ung-xu-246261117213748649.htm