Khai mạc Hội thi Nghệ thuật quần chúng tỉnh Khánh Hòa năm 2026

Tiết mục nghệ thuật mở màn Lễ khai mạc

Diễn ra từ 15.9 – 22.9, hội thi năm nay quy tụ 55 đoàn nghệ thuật quần chúng đại diện cho các xã, phường, cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang… trên địa bàn.

Hơn 1.700 cán bộ, diễn viên mang đến 240 tiết mục tranh tài phong phú, bao gồm: 69 tiết mục tốp ca, 55 tiết mục múa, 40 tiết mục song/tam/tứ ca, 36 tiết mục đơn ca, 32 tiết mục nhạc cụ và 8 tiết mục kịch.

Theo Ban tổ chức, mỗi đoàn tham gia thi diễn một chương trình nghệ thuật liền mạch (tối đa 30 phút) gồm ít nhất 3 tiết mục thuộc 3 thể loại khác nhau, trong đó bắt buộc có tối thiểu 1 tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước, con người Khánh Hòa.

Ban Tổ chức yêu cầu các chương trình bám sát chủ đề, bảo đảm tính thẩm mỹ, văn minh và nghiêm cấm việc sử dụng nhạc thu thanh sẵn lời ca (hát nhép) hoặc sao chép nguyên mẫu.

Ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh vai trò cốt lõi của phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, gắn kết cộng đồng và khơi dậy sức mạnh đoàn kết toàn dân.

Hội thi không chỉ là sân chơi để các tầng lớp Nhân dân thể hiện tình yêu quê hương, đất nước mà còn là cơ hội quảng bá các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương như văn hóa biển đảo, văn hóa đô thị du lịch và bản sắc truyền thống của các dân tộc.

Qua đó, sự kiện hướng tới mục tiêu xây dựng hình ảnh con người Khánh Hòa phát triển toàn diện, nghĩa tình, hiếu khách và khát vọng vươn lên.

Ban Tổ chức kỳ vọng hội thi sẽ mang đến những chương trình nghệ thuật đặc sắc cho người dân và du khách. Đây đồng thời là dịp để các đoàn giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, giúp phát hiện và bồi dưỡng những tài năng nghệ thuật mới, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa - văn nghệ của tỉnh phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả.

Một tiết mục dự thi

Lãnh đạo Sở VHTTDL tặng hoa cho Ban giám khảo hội thi

Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia hội thi

Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, hội thi không chỉ là sân chơi đánh giá thực chất phong trào văn nghệ cơ sở, phát hiện các hạt nhân nghệ thuật mới, mà còn là nhịp cầu kết nối, tăng cường giao lưu văn hóa giữa các địa phương, đơn vị trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Đêm bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào 22.9.