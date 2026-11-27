Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện các đội thi

Tối 27.11, Thư viện Đà Nẵng phối hợp với UBND phường An Hải tổ chức khai mạc Hội thi Kể chuyện theo sách lần 2 năm 2026, với chủ đề “Trang sách - Tình thầy”.

Hội thi diễn ra từ ngày 26 đến 28.11 tại Công viên bờ đông Cầu Rồng (số 1 Võ Văn Kiệt, phường An Hải, TP. Đà Nẵng), thu hút 22 đội đăng ký tham gia, là đội ngũ giáo viên, cán bộ, viên chức các trường THCS trên địa bàn thành phố.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Nguyễn Thu Phương tặng hoa Ban giám khảo

Với chủ đề “Trang sách - Tình thầy”, hội thi hướng đến lan tỏa những câu chuyện giàu giá trị nhân văn về tình thầy trò, lòng nhân ái, đạo đức, nghị lực vượt khó, tình yêu quê hương, đất nước và những tấm gương truyền cảm hứng.

Các đội dự thi mang đến những câu chuyện giàu cảm xúc, được thể hiện bằng nhiều hình thức sáng tạo, kết hợp giữa nghệ thuật kể chuyện, diễn xuất và sân khấu hóa. Qua mỗi phần thi, những trang sách được chuyển tải sinh động, góp phần đưa các giá trị tốt đẹp đến gần hơn với người xem.

Không chỉ tái hiện nội dung tác phẩm, các câu chuyện còn gửi gắm thông điệp về tình thầy trò, lòng nhân ái, đạo đức, nghị lực và những giá trị nhân văn trong cuộc sống, qua đó góp phần bồi đắp tình cảm, nhận thức và trách nhiệm của người làm giáo dục.

Với sự chuẩn bị công phu, tinh thần nhiệt huyết và tình yêu dành cho những trang sách, các đội thi mang đến Hội thi những câu chuyện giàu cảm xúc, được thể hiện bằng nhiều hình thức sáng tạo, kết hợp giữa nghệ thuật kể chuyện, diễn xuất và sân khấu hóa

Mỗi câu chuyện không chỉ là một tác phẩm được tái hiện mà còn là một thông điệp đẹp về tình thầy trò, lòng nhân ái, đạo đức, nghị lực và những giá trị nhân văn trong cuộc sống

Trong khuôn khổ hội thi, Ban tổ chức còn triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng văn hóa đọc như giao lưu, tọa đàm văn hóa đọc trong trường học với chủ đề “Mỗi trang sách - Một hành trình trưởng thành”; giới thiệu tác giả, tác phẩm.

Cùng với đó là các hoạt động trưng bày, triển lãm tài nguyên thông tin về truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, lịch sử, văn hóa và thành tựu xây dựng, phát triển đất nước; giao lưu văn hóa nghệ thuật và trình diễn trang phục dân tộc...

Thông qua chuỗi hoạt động, hội thi góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, hình thành thói quen tự học, nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách cho thế hệ trẻ. Qua đó, thúc đẩy xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường, đồng thời lan tỏa tinh thần đọc sách đến cộng đồng.