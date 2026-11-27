Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các trường tham gia hội thi. Ảnh: NGỌC HÀ

Diễn ra từ ngày 26 đến 28/11, hội thi thu hút 22 đội đến từ các trường THCS trên địa bàn thành phố.

Các đội mang đến hội thi những câu chuyện giàu cảm xúc, được thể hiện bằng nhiều hình thức sáng tạo, kết hợp giữa nghệ thuật kể chuyện, diễn xuất và sân khấu hóa.

Mỗi câu chuyện không chỉ là một tác phẩm được tái hiện mà còn là thông điệp đẹp về tình thầy trò, lòng nhân ái, đạo đức, nghị lực và những giá trị nhân văn trong cuộc sống.

Phần thi của các đội được dàn dựng khá công phu. Trong ảnh: Phần thi của Trường THCS Tây Sơn (phường Hòa Cường). Ảnh: NGỌC HÀ

Trong khuôn khổ hội thi, ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động về văn hóa đọc như: giao lưu, tọa đàm văn hóa đọc trong trường học chủ đề “Mỗi trang sách - Một hành trình trưởng thành”; giới thiệu tác giả - tác phẩm.

Phần thi được thể hiện bằng nhiều hình thức sáng tạo, kết hợp giữa nghệ thuật kể chuyện, diễn xuất và sân khấu hóa. Ảnh: NGỌC HÀ

Cạnh đó, trưng bày, triển lãm tài nguyên thông tin về truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, lịch sử, văn hóa và thành tựu xây dựng, phát triển đất nước; giao lưu văn hóa nghệ thuật và trình diễn trang phục dân tộc…

Thông qua chuỗi hoạt động, chương trình góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, hình thành thói quen tự học, nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách cho thế hệ trẻ, từng bước xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.