Khai mạc Hội thi giáo viên trung học phổ thông dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ XII, năm học 2026 - 2027.

Tham dự hội thi có 97 giáo viên tiêu biểu đến từ 39 đơn vị trường học có cấp THPT trên địa bàn toàn tỉnh. Mỗi giáo viên dự thi phải đạt chuẩn nghề nghiệp từ mức khá trở lên của năm học 2025-2026 và từng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường ít nhất một lần trong hai năm học gần nhất..

Các giáo viên tham dự hội thi.

Diễn ra trong vòng 10 ngày (từ ngày 6/11-16/11), các giáo viên sẽ dự thi 2 nội dung, gồm: Báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và thực hành giảng dạy 1 tiết học theo chương trình THPT với 16 môn học, gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Âm nhạc, Mỹ thuật.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc hội thi.

Tại lễ khai mạc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các giáo viên phát huy năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và khả năng truyền đạt kiến thức. Đối với phần thi báo cáo biện pháp, cần lựa chọn những vấn đề xuất phát từ thực tiễn giảng dạy, có minh chứng cụ thể, thể hiện tính khả thi và khả năng áp dụng rộng rãi. Sau hội thi, các nhà trường cần tổ chức chia sẻ kinh nghiệm, lựa chọn những biện pháp phù hợp để vận dụng vào thực tế, đồng thời đánh giá hiệu quả triển khai.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các trường tham gia hội thi.

Hội thi là dịp để giáo viên THPT trong toàn tỉnh giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; đồng thời tạo động lực để đội ngũ nhà giáo không ngừng phấn đấu, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong các nhà trường.