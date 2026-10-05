Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mạc Quang Dũng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo một số sở, ban, ngành...

Đồng chí Mạc Quang Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc.

Hội thi năm nay có sự tham gia của 753 giáo viên ở 4 cấp học: mầm non, tiểu học, THCS và THPT, đại diện cho gần 9.000 giáo viên toàn tỉnh. Theo đó, hội thi được tổ chức trong tháng 10/2026 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Tân Phong, phường Đoàn Kết và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

Quang cảnh khai mạc hội thi.

Tham dự hội thi, mỗi giáo viên thực hiện 2 nội dung gồm: thực hành một tiết dạy theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi và trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục. Với phần thực hành, giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị không quá 2 ngày trước thời điểm thi; tiết dạy được tổ chức lần đầu tại lớp học với số lượng học sinh, trẻ theo thực tế. Đối với phần trình bày biện pháp, thời lượng không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp phải được cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giảng dạy và chưa được sử dụng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở hoặc xét thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

Các đại biểu và giáo viên tham dự khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2026-2027.

Để được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, giáo viên phải đạt yêu cầu ở cả hai nội dung. Trong đó, phần thực hành tiết dạy phải có ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi và không có giám khảo đánh giá từ mức trung bình trở xuống; phần trình bày biện pháp phải có ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá đạt.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo khai mạc hội thi.

Phát biểu chỉ đạo khai mạc hội thi, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, hội thi không chỉ là dịp đánh giá năng lực chuyên môn mà còn tạo cơ hội để giáo viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên hội thi được tổ chức sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp, thu gọn đầu mối các cơ sở giáo dục. Đồng chí kỳ vọng hội thi sẽ tạo "luồng sinh khí" mới, lan tỏa phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là ở những địa bàn còn khó khăn. Đồng thời, đề nghị mỗi giáo viên phát huy năng lực, bản lĩnh sư phạm, tinh thần cầu thị; Ban Tổ chức, Ban Giám khảo nêu cao trách nhiệm, bảo đảm đánh giá công tâm, khách quan, minh bạch, lựa chọn và vinh danh những giáo viên thực sự tiêu biểu.