Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc tiểu học

Đại biểu dự khai mạc Hội thi.

Hội thi năm nay có 194 giáo viên đến từ 90 đơn vị tham gia. Mỗi giáo viên trải qua 2 phần thi: Trình bày một biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy đã áp dụng tại đơn vị công tác; thực hành một tiết dạy theo kế hoạch giáo dục.

Hội thi nhằm phát hiện, tôn vinh những giáo viên có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm tốt; đồng thời tạo điều kiện để các giáo viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy.

Ban Tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị tham gia Hội thi.

Hội thi góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo và thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong các nhà trường.

Hội thi diễn ra từ ngày 21-10 đến ngày 3-11.