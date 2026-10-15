Hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026), sáng 15-10, Công an tỉnh Khánh Hòa khai mạc Hội thi “Duyên dáng Phụ nữ Công an Khánh Hòa năm 2026”. Đại tá Nguyễn Quân - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban tổ chức hội thi; Đại tá Trần Minh Trúc - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Lê Quang Đồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự.

Đại tá Nguyễn Quân phát biểu khai mạc hội thi.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa cho Ban giám khảo hội thi.

Hội thi có sự tham gia của 18 thí sinh là nữ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa. Sáng 15-10, thí sinh tham dự các phần thi: Trình diễn trang phục áo dài truyền thống, trình diễn trang phục Công an nhân dân, tài năng. Tối cùng ngày, hội thi tiếp tục với phần thi trang phục dạ hội, ứng xử, công bố kết quả và trao giải.

Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Nguyễn Quân cho biết, phụ nữ Công an nhân dân là lực lượng quan trọng, luôn phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ và sự tận tụy trong công tác, chiến đấu cũng như phục vụ Nhân dân. Dù ở bất kỳ vị trí, lĩnh vực công tác nào, các nữ cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Quân nhấn mạnh, hội thi không chỉ là sân chơi văn hóa - nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp hình thể, trí tuệ, tài năng và tâm hồn của nữ cán bộ, chiến sĩ mà còn là dịp để lan tỏa hình ảnh người nữ chiến sĩ Công an Khánh Hòa bản lĩnh trong công tác, nhân văn trong ứng xử, duyên dáng trong cuộc sống và tận tụy vì Nhân dân phục vụ. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và động lực để mỗi nữ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu, trưởng thành.

Đại tá Nguyễn Quân mong muốn các thí sinh tự tin, bình tĩnh, phát huy tài năng, bản lĩnh và nét đẹp riêng của mình; xem hội thi là cơ hội để giao lưu, học hỏi, tỏa sáng và lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong hành trình công tác. Đồng thời, đề nghị Ban giám khảo làm việc công tâm, khách quan, lựa chọn những thí sinh xứng đáng; các đơn vị đồng hành, khán giả cổ vũ nhiệt tình, góp phần tạo nên một hội thi sôi nổi, văn minh và ý nghĩa.

Ngay sau phần khai mạc, các thí sinh bước vào phần thi trình diễn trang phục áo dài truyền thống.

Các cổ động viên cổ vũ cho hội thi.