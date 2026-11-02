Khai mạc Hội thi đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng, chính trị viên đại đội, tiểu đoàn phòng hóa toàn quân

Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học, cho biết: Hội thi là dịp kiểm tra, đánh giá trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ phòng hóa cấp đại đội, tiểu đoàn; làm rõ khả năng chỉ huy, quản lý, huấn luyện, tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Qua đó, nhận diện đúng mặt mạnh, khâu yếu của cán bộ để có biện pháp bồi dưỡng phù hợp.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học phát biểu khai mạc hội thi.

Hội thi diễn ra trong 4 ngày với 10 nội dung thi: Khí tài đề phòng; kỹ thuật chuyên môn binh chủng; soạn thảo bài giảng giáo dục chính trị; tổ chức, phương pháp huấn luyện; tổ chức, phương pháp giáo dục chính trị; nhận thức chung; soạn thảo văn kiện công tác tham mưu tác chiến, công tác Đảng, công tác chính trị; báo cáo kế hoạch công tác tham mưu tác chiến; báo cáo kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị; bắn súng K54.

Các đại biểu theo dõi thí sinh thi kỹ thuật chuyên môn binh chủng.

Thao trường diễn ra nội dung thi kỹ thuật chuyên môn binh chủng.

Để hội thi đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Tư lệnh Binh chủng Hóa học yêu cầu Ban tổ chức điều hành hội thi chặt chẽ, khoa học, đúng kế hoạch, đúng quy chế. Kiểm soát nghiêm việc bảo mật đề thi, đáp án, kết quả chấm thi; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh đúng thẩm quyền. Chủ động kiểm tra thao trường, trang bị, phương tiện và điều kiện bảo đảm.

Thí sinh thi tổ chức, phương pháp huấn luyện.

Ban giám khảo công tâm, chấm thi đúng quy chế, đúng tiêu chí. Kết quả phải phản ánh đúng trình độ, năng lực của từng cán bộ; không nể nang, không chạy theo thành tích, không làm sai lệch kết quả. Cùng với phân loại, xếp hạng, phải tổng hợp được những hạn chế phổ biến, nhất là về phương pháp chỉ huy, tổ chức huấn luyện, quản lý bộ đội và xử trí tình huống, làm cơ sở rút kinh nghiệm chung.

Thí sinh thi tổ chức, phương pháp giáo dục chính trị.

Các thí sinh dự thi chấp hành nghiêm quy chế, kỷ luật và sự điều hành của Ban tổ chức; bình tĩnh, tự tin, trung thực, đoàn kết, thi đấu hết khả năng. Phát huy kiến thức, bản lĩnh và kinh nghiệm thực tiễn; coi mỗi nội dung thi là một lần tự kiểm tra năng lực của bản thân.

Các cơ quan, đơn vị có cán bộ tham gia thi phải đánh giá cả kết quả của cán bộ và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, bồi dưỡng của đơn vị. Sau hội thi, tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc; xây dựng biện pháp khắc phục khâu yếu, phổ biến cách làm hiệu quả và bổ sung nội dung tập huấn, bồi dưỡng sát từng nhóm đối tượng.