Các đại biểu tham dự chương trình

Dự Hội thi có TS Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên (Bộ GD&ĐT); đại diện Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Đại học Cần Thơ; các Sở GD&ĐT và đơn vị có cán bộ quản lý, giáo viên tham gia Hội thi.

Hội thi do Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an tổ chức, nằm trong khuôn khổ triển khai Chương trình Quốc gia về ma túy giai đoạn 2026 - 2030, nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật và năng lực tổ chức giáo dục phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục.

Ông Trần Văn Đạt- Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GDĐT) phát biểu khai mạc hội thi

Phát biểu khai mạc hội thi, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GDĐT) Trần Văn Đạt cho biết, Chương trình mục tiêu Quốc gia về phòng, chống ma túy giai đoạn 2026-2030 đặt ra yêu cầu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng, chống ma túy.

Trong tổng thể nhiệm vụ đó, ngành Giáo dục có trách nhiệm quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức pháp luật, hình thành kỹ năng phòng ngừa và xây dựng lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Trong năm 2026, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” dành cho các nhóm đối tượng trong toàn ngành gồm: học sinh phổ thông; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông; học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Mỗi hoạt động, mỗi hội thi góp phần tạo nên sự chuyển biến thực chất về nhận thức, thái độ, kỹ năng và hành động của cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh, sinh viên, qua đó xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không ma túy.

Theo đó, nội dung giáo dục phòng, chống ma túy cũng được triển khai phù hợp với từng độ tuổi, cấp học. Đối với học sinh tiểu học, chú trọng hình thành nhận thức ban đầu về hành vi an toàn, kỹ năng nhận biết và tránh xa các nguy cơ.

Với học sinh THCS, tăng cường giáo dục kỹ năng từ chối, kỹ năng ứng xử trước sự lôi kéo của bạn bè và những tác động từ môi trường mạng.

Đông đảo học sinh, giáo viên tham dự buổi khai mạc hội thi

Đối với học sinh THPT, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức trách nhiệm công dân, năng lực nhận diện các thủ đoạn lôi kéo và chủ động phòng tránh nguy cơ liên quan đến ma túy.

Để hội thi đạt mục tiêu đề ra, đại diện Bộ GD&ĐT đề nghị ban tổ chức triển khai đúng thể lệ, bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công bằng, khoa học và hiệu quả.

Ban giám khảo phát huy tinh thần trách nhiệm, đánh giá các bài dự thi trên cơ sở kiến thức pháp luật, chất lượng chuyên môn, tính sáng tạo và khả năng vận dụng vào thực tiễn giáo dục.

Đối với 30 cán bộ quản lý, giáo viên tham dự vòng thi toàn quốc, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, sự tự tin, sáng tạo và tâm huyết của người làm công tác giáo dục.

Đây không chỉ là cuộc thi kiến thức pháp luật mà còn là dịp chia sẻ trách nhiệm nghề nghiệp, thể hiện vai trò của đội ngũ nhà giáo trong bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy.

PGS.TS Ngô Thanh Phong, Phó Giám đốc Đại học Cần Thơ phát biểu tại hội thi

Đại diện đơn vị đăng cai tổ chức, PGS.TS Ngô Thanh Phong, Phó Giám đốc Đại học Cần Thơ chia sẻ, trong bối cảnh hiện nay, hội thi năm nay mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Hội thi trở thành diễn đàn chuyên môn sâu rộng nhằm nâng cao kiến thức, năng lực nghiệp vụ và kỹ năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông - những người trực tiếp đứng lớp và gần gũi nhất với các em học sinh.

Thông qua hội thi, ngành Giáo dục sẽ phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những kế hoạch bài dạy, bài giảng điện tử mẫu mực, giàu tính thực tiễn, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, "nói không với ma túy" trên phạm vi toàn quốc.