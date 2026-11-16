Khai mạc Hội thi bảo vệ môi trường cấp tỉnh năm học 2026-2027

Từ 73 đề tài tham gia ở vòng sơ loại, Ban Tổ chức đã lựa chọn 36 đề tài xuất sắc với chủ đề “Bảo vệ môi trường và khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường” của các đơn vị trường học để bước vào tranh tài ở vòng chung kết.

Tại vòng thi này, thí sinh trình bày sản phẩm 2, kết hợp với kết quả đánh giá từ sản phẩm 1 ở vòng trước với các nội dung: giới thiệu ý tưởng, kết quả nghiên cứu, mô hình và giải pháp sáng tạo…

Mỗi đội có tối đa 12 phút để trình bày và trả lời phỏng vấn; được phép sử dụng slide, video, hình ảnh minh họa nhằm làm rõ nội dung nghiên cứu. Ban Giám khảo sẽ đánh giá, chấm điểm dựa trên quá trình nghiên cứu, thực hiện đề tài của học sinh.

Đại biểu và học sinh tham dự khai mạc hội thi. Ảnh: Trần Dung

Tiêu chí chấm thi của 36 đề tài gồm: tên đề tài, hình thức, tính sáng tạo, tính mới, hiệu quả môi trường - kinh tế - xã hội, khả năng áp dụng và kỹ năng trình bày; tổng điểm tối đa 100.

Hội thi nhằm khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, phát triển các giải pháp sáng tạo, thiết thực trong bảo vệ môi trường và ứng phó với tình trạng ô nhiễm. Đồng thời, đây cũng là dịp để các em giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa cách làm hay trong bảo vệ môi trường.

Sau khai mạc, các đội thi bước vào phần thi trình bày sản phẩm, trả lời phỏng vấn. Ảnh: Trần Dung

Vòng chung kết diễn ra trong 2 ngày 16 và 17-11. Lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào chiều 17-11.

Một số hình ảnh các đội thi tham gia trưng bày sản phẩm ở vòng chung kết:

Ảnh: Trần Dung