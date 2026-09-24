Khai mạc Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026: 'Xây dựng hệ sinh thái tài chính số thông minh, an toàn, kết nối và bền vững'

Khai mạc Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026 với chủ đề “Xây dựng hệ sinh thái tài chính số thông minh, an toàn, kết nối và bền vững”.

Sự kiện có sự tham gia của hơn 500 đại biểu, gồm lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan quản lý như Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thuế, Hải quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, các tổ chức quốc tế như EU, WB, đại diện các sở, ngành tài chính địa phương và các doanh nghiệp trong khối công nghệ, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán (BFSI).

4 chuyển đổi lớn của ngành Tài chính

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Bộ Tài chính, Nguyễn Việt Hà cho biết, chuyển đổi số ngành Tài chính đang bước sang một giai đoạn phát triển mới. “Nếu trước đây chúng ta tập trung nhiều vào số hóa quy trình, xây dựng hệ thống và đưa dịch vụ lên môi trường số, thì giai đoạn 2026–2030 đòi hỏi phải tiến thêm một bước: lấy dữ liệu làm nguồn lực, lấy kết nối và chia sẻ làm phương thức, lấy AI và công nghệ số làm công cụ, lấy hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo”.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính chủ trì Hội thảo và Triển lãm, Cục trưởng Nguyễn Việt Hà nêu 4 chuyển đổi lớn mà ngành Tài chính cần tập trung trong giai đoạn tới.

Thứ nhất, chuyển từ số hóa sang quản trị dựa trên dữ liệu. Ngành Tài chính đang quản lý một không gian dữ liệu rất lớn, trải rộng trên các lĩnh vực ngân sách, thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán, tài sản công, doanh nghiệp, đầu tư, thống kê, bảo hiểm xã hội và nhiều lĩnh vực khác.

Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là chúng ta có bao nhiêu dữ liệu, mà là dữ liệu có đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, kết nối và khai thác được hay không. Dữ liệu phải thực sự trở thành tài sản và nguồn lực phục vụ phân tích, dự báo, hoạch định chính sách và ra quyết định.

Thứ hai, chuyển từ ứng dụng AI đơn lẻ sang xây dựng năng lực AI của toàn ngành. AI đang mở ra những phương thức mới trong phân tích, dự báo, tự động hóa và hỗ trợ ra quyết định. Tuy nhiên, với đặc thù của ngành Tài chính, chúng ta không chạy theo công nghệ bằng mọi giá. AI phải giải quyết được bài toán thực tế, tạo ra hiệu quả có thể đo lường và được triển khai trên nền dữ liệu tin cậy, có khả năng kiểm soát, giải trình và bảo đảm an toàn.

Thứ ba, chuyển từ các hệ thống riêng lẻ sang một hệ sinh thái kết nối và liên thông. Giá trị của dữ liệu tăng lên khi được kết nối đúng; giá trị của nền tảng tăng lên khi được dùng chung; và giá trị của chuyển đổi số tăng lên khi tạo được sự cộng hưởng giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Do đó, chúng ta cần thúc đẩy mạnh hơn việc kết nối dữ liệu, quy trình và nền tảng giữa các đơn vị trong ngành Tài chính, với các Bộ, ngành, địa phương và từng bước với hệ sinh thái dịch vụ tài chính.

Thứ tư, chuyển từ “an toàn đi sau” sang “an toàn ngay từ thiết kế”. Kết nối càng rộng, dữ liệu được khai thác càng nhiều và AI được ứng dụng càng sâu thì yêu cầu về an toàn, an ninh mạng càng phải được đặt ở mức cao hơn.

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Bộ Tài chính, Nguyễn Việt Hà cho biết, chuyển đổi số ngành Tài chính đang bước sang một giai đoạn phát triển mới.

“Quan điểm của chúng tôi là: chuyển đổi số phải đi cùng an toàn số; đổi mới phải đi cùng kiểm soát rủi ro; khai thác dữ liệu phải đi cùng bảo vệ dữ liệu”, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Bộ Tài chính, Nguyễn Việt Hà nhấn mạnh.

VDF-2026 gồm Phiên toàn thể vào buổi sáng, hai chuyên đề diễn ra song song vào buổi chiều và hoạt động triển lãm công nghệ xuyên suốt sự kiện.

Chương trình tập trung vào những vấn đề đang đặt ra đối với chuyển đổi số ngành Tài chính, từ xây dựng dữ liệu sẵn sàng cho AI, phát triển AI đáng tin cậy, Agentic AI đến ứng dụng AI và dữ liệu trong quản trị tài chính công và phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính.

Phiên toàn thể tập trung vào Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030; nền tảng cho AI đáng tin cậy, Agentic AI và tương lai của hệ sinh thái tài chính số thông minh; xây dựng dữ liệu sẵn sàng cho AI, từ quản trị đến khai thác giá trị. Phiên toàn thể cũng có tọa đàm giữa đại diện Bộ Tài chính, doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ về các định hướng, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số ngành Tài chính trong giai đoạn mới.

Buổi chiều, 2 chuyên đề được tổ chức song song. Chuyên đề “Kiến tạo tài chính công thông minh thông qua dữ liệu và AI” tập trung vào kết nối dữ liệu liên ngành giữa Thuế – Kho bạc – Hải quan và các đơn vị liên quan; ứng dụng AI trong phân tích thuế; giám sát giao dịch thời gian thực; bảo hiểm xã hội số; nền tảng đám mây an toàn và các giải pháp ngăn ngừa mất dữ liệu (DLP). Chuyên đề “Phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính trong kỷ nguyên AI” tập trung vào chuyển đổi số từ chiến lược đến hành động, an toàn dữ liệu, triển khai AI quy mô lớn, quản trị dữ liệu, bảo vệ dữ liệu khách hàng và mô hình vận hành mới cho ngành dịch vụ tài chính.

Song song với chương trình hội thảo, khu triển lãm VDF-2026 giới thiệu các giải pháp công nghệ mới về tài chính số, dữ liệu, AI, an toàn thông tin, điện toán đám mây và tự động hóa nghiệp vụ tài chính công, tạo cơ hội để doanh nghiệp trình diễn công nghệ, kết nối với các cơ quan, tổ chức và tìm kiếm cơ hội ứng dụng vào thực tiễn quản lý, điều hành tài chính công.

Xây dựng nền Tài chính số hiện đại, minh bạch, hiệu quả và an toàn

Trong giai đoạn vừa qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quan trọng về chuyển đổi số, hướng tới xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và công dân số. Chuyển đổi số đang bước sang giai đoạn phát triển mới với sự phát triển nhanh của AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các nền tảng số; được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hiện đại hóa nền quản trị công.

Các chủ trương lớn như Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số, Chiến lược dữ liệu quốc gia, Chiến lược phát triển Chính phủ số cùng nhiều chương trình hành động đang tiếp tục được triển khai, tạo nền tảng phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đang triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ chuyển đổi số theo định hướng xây dựng nền Tài chính số hiện đại, minh bạch, hiệu quả và an toàn, lấy dữ liệu làm nền tảng cho quản trị và ra quyết định. Các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán, dự trữ nhà nước, doanh nghiệp, thống kê và bảo hiểm xã hội đang đẩy mạnh ứng dụng AI, phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các công nghệ số tiên tiến.

Đáng chú ý, ngày 20/10/2025, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 3546/QĐ-BTC về Chiến lược Chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2030. Chiến lược xác định tầm nhìn đến năm 2030 xây dựng ngành Tài chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả và thích ứng cao dựa trên nền tảng công nghệ số, dữ liệu số, đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính công và phát triển nền kinh tế số, xã hội số.

Theo Chiến lược, 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tài chính được tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” và tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện và có phát sinh hồ sơ trong 3 năm gần nhất được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh, xác thực thông suốt qua VNeID. Chiến lược cũng đặt mục tiêu 100% các cơ sở dữ liệu đạt cấp độ 4 và 90% đạt cấp độ 5 về mức độ trưởng thành trong quản trị dữ liệu.

Việc tổ chức VDF-2026 nhằm tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, chuyên gia, doanh nghiệp tài chính và doanh nghiệp công nghệ trao đổi về xu hướng phát triển mới, mô hình quản trị tiên tiến, kinh nghiệm quốc tế và giải pháp công nghệ hiện đại phục vụ chuyển đổi số ngành Tài chính. Thông qua sự kiện, Bộ Tài chính kỳ vọng tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác giữa khu vực công với khu vực tư nhân, góp phần thực hiện các mục tiêu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Với chủ đề “Xây dựng hệ sinh thái tài chính số thông minh, an toàn, kết nối và bền vững”, VDF-2026 kỳ vọng tiếp tục trở thành diễn đàn thường niên trong lĩnh vực tài chính số tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác công – tư, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và hỗ trợ ngành Tài chính triển khai hiệu quả các mục tiêu chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Khu triển lãm công nghệ (Digital Finance Expo) quy tụ hơn 20 doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước trưng bày các giải pháp mới nhất về AI.

Sự kiện do Bộ Tài chính chủ trì, Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (Bộ Tài chính) cùng IEC đồng tổ chức, đánh dấu lần thứ 4 sự kiện được triển khai, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng tại Việt Nam.

Bên cạnh hội thảo, khu triển lãm công nghệ (Digital Finance Expo) quy tụ hơn 20 doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước. Triển lãm sẽ trưng bày các giải pháp mới nhất về AI, các đơn vị cũng sẽ giới thiệu các giải pháp công nghệ phục vụ quản lý tài chính công và dịch vụ tài chính như AI, học máy, phân tích dữ liệu, kiến trúc hướng dịch vụ, điện toán đám mây, Internet vạn vật, trung tâm dữ liệu, nền tảng dữ liệu, bảo mật thông tin, thanh toán số, RegTech và InsurTech. Hoạt động này tạo cơ hội làm việc và kết nối trực tiếp giữa các đơn vị cung cấp giải pháp với đại diện các cơ quan, doanh nghiệp trong ngành.