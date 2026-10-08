Sáng 8-10, tại Trung tâm Tập luyện và Thi đấu thể thao Nha Trang (số 12 Thi Sách, phường Nha Trang) diễn ra lễ khai mạc Hội thao truyền thống Khối thi đua các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, trực thuộc Tỉnh ủy và MTTQ năm 2026. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Võ Hoàn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các đơn vị thành viên Khối thi đua các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua tham dự lễ khai mạc.

Quang cảnh khai mạc Hội thao truyền thống Khối thi đua các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, trực thuộc Tỉnh ủy và MTTQ năm 2026.

Hội thao thu hút hơn 100 vận động viên đến từ 10 đơn vị gồm: Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trường Chính trị tỉnh; Đảng ủy UBND tỉnh; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa. Tại hội thao, các vận động viên thi đấu các nội dung đơn, đôi, tập thể để cạnh tranh 13 bộ huy chương ở 5 môn: Bóng bàn, cầu lông, sút cầu môn nữ, nhảy bao bố, kéo co.

Bà Lưu Hồng Vân - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Trưởng Ban tổ chức hội thao phát biểu khai mạc.

Các vận động viên thi đấu sút cầu môn nữ.

Các vận động viên thi đấu môn cầu lông.

Được biết, Hội thao truyền thống Khối thi đua các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, trực thuộc Tỉnh ủy và MTTQ năm 2026 do Trường Chính trị tỉnh, đơn vị Trưởng khối thi đua đăng cai tổ chức. Hội thao nhằm chào mừng Ngày truyền thống các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy; đồng thời là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thi đấu, rèn luyện sức khỏe, giao lưu, gắn kết, phối hợp tốt hơn trong công việc và các hoạt động chung của khối. Hội thao kết thúc vào chiều 8-10.