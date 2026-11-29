Chư tôn đức chứng minh hội thảo

Quang lâm chứng minh, tham dự Hội thảo có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; nhị vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Minh Thành, Hòa thượng Thích Bửu Chánh; Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, đồng Trưởng ban Tổ chức; Thượng tọa Thích Phước Đạt, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương; Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học VN; Hòa thượng Giác Giới, Giám đốc Trung tâm Pāli học đồng Trưởng ban Tổ chức; cùng chư tôn đức đại diện Phật giáo Nam tông Kinh; các học giả, nhà nghiên cứu và Phật tử.

Hòa thượng Giác Giới phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Giác Giới cho biết trong những thập niên mà nguồn học liệu Vi diệu pháp bằng tiếng Việt còn rất hạn chế, Trưởng lão Tịnh Sự đã cung cấp cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam tấm bản đồ tri thức về tâm, tâm sở, sắc pháp, Niết-bàn, nghiệp và duyên hệ.

Công trình phiên dịch 7 bộ Luận tạng Pāli hoàn thành vào năm 1976, được ngài đọc lại và hiệu đính năm 1982, là thành quả của một đời chuyên tâm nghiên cứu và phụng sự Chánh pháp.

Chư tôn đức tham dự

"Là người có diễm phúc được học trực tiếp và tham gia biên tập bản dịch Luận tạng của ngài, tôi hiểu rằng đằng sau mỗi trang Luận tạng là công phu khảo cứu, sự kiên trì và trách nhiệm đối với người học và thực hành. Điều ngài truyền trao không chỉ là kiến thức về các pháp mà còn là phương pháp tư duy chính xác, khả năng phân tích kinh nghiệm và nghệ thuật vận dụng pháp học vào pháp hành.", Hòa thượng Giác Giới khẳng định.

Thượng tọa Thích Nhật Từ phát biểu đề dẫn

Thay mặt Viện Nghiên cứu Phật học VN, Thượng tọa Thích Nhật Từ phát biểu đề dẫn cho biết: Hội thảo nhận được 86 tham luận của Tăng Ni và học giả thuộc Việt Nghiên cứu Phật học VN, các trường đại học và cơ sở nghiên cứu trong nước. Các tham luận này sẽ được in thành 2 tuyển tập: Tập 1: Trưởng lão Tịnh Sự - Đạo nghiệp và di sản Vi diệu pháp (41 tham luận) và Tập 2: Trưởng lão Tịnh Sự, Tư tưởng giáo dục và di sản truyền thừa (45 tham luận).

Chư Tăng hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh tham dự

Cũng theo Thượng tọa Viện trưởng, từ thành quả nghiên cứu của Hội thảo, Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học VN hướng đến việc phát triển 5 trụ cột học thuật: Khảo chứng Tam tạng Pāli và di sản văn bản; Chuẩn hóa thuật ngữ và nghiên cứu so sánh; Đổi mới giáo dục và đào tạo chuyên gia; Xây dựng hạ tầng tri thức số; Tăng cường hợp tác và công bố quốc tế.

Hòa thượng Thích Minh Thành tuyên đọc phát biểu chỉ đạo của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Đại lao Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Tri sự, Hòa thượng Thích Minh Thành tuyên đọc phát biểu chỉ đạo.

Theo đó, Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự khẳng định: Trưởng lão Tịnh Sự (1913-1984) là bậc dịch giả, nhà giáo dục Phật giáo đã dành phần lớn cuộc đời cho sự nghiệp phiên dịch, giảng dạy và truyền bá Vi diệu pháp tại Việt Nam, góp phần phát triển Trưởng lão bộ (Theravāda) và GHPGVN. Công trình Việt dịch trọn vẹn 7 bộ Luận tạng Pāli của Trưởng lão là thành tựu có ý nghĩa lịch sử, góp phần hoàn thiện Tam tạng Pāli bằng tiếng Việt, làm phong phú Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam, đặt nền móng cho sự phát triển truyền thống luận học Trưởng lão bộ Việt ngữ. Di sản của ngài minh chứng rằng dịch thuật kinh điển là một phương thức hoằng pháp bằng trí tuệ, có sức ảnh hưởng vượt khỏi giới hạn của thời đại và hệ phái.

Những tác phẩm của Trưởng lão Tịnh Sự được trưng bày tại hội thảo

Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự chỉ đạo Viện Nghiên cứu Phật học VN và Trung tâm Pāli học cần tập trung hoàn thành 6 mục tiêu trọng tâm sau:

Biên soạn Toàn tập Trưởng lão Tịnh Sự: Sưu tầm, khảo chứng, hệ thống hóa toàn bộ dịch phẩm, trước tác, giáo trình, cảo bản và tài liệu giảng dạy; xác lập lịch sử văn bản, bảo tồn tính nguyên vẹn của di sản và tạo nguồn tư liệu chính xác cho các thế hệ nghiên cứu;

Xây dựng ấn bản khảo chứng Vi diệu pháp tạng Việt ngữ: Quy tụ các chuyên gia Pāli, Vi diệu pháp và văn bản học để đối chiếu, hiệu đính, chú giải các dịch phẩm trên để đưa vào Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam trong năm 2027. Tôn trọng giá trị lịch sử của bản dịch, đồng thời nâng cao tính chính xác học thuật và khả năng tiếp nhận của độc giả đương đại;

Biên soạn từ điển Vi diệu pháp đa ngữ: Xây dựng hệ thống thuật ngữ Pāli - Sanskrit - Hán - Việt, góp phần chuẩn hóa ngôn ngữ Phật học, phục vụ công tác phiên dịch Đại tạng kinh tiếng Việt và nghiên cứu Phật học liên truyền thống;

Xây dựng thư viện số Vi diệu pháp: Số hóa toàn bộ di sản, phát triển cơ sở dữ liệu, công cụ tra cứu và đối chiếu kinh điển; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên nền tảng dữ liệu được chuyên gia thẩm định, đưa tri thức Vi diệu pháp đến đông đảo người học;

Phát triển chương trình đào tạo Vi diệu pháp chuyên sâu: Chú trọng đào tạo đội ngũ Tăng Ni và Phật tử có năng lực đọc nguyên bản Pāli, nghiên cứu, phiên dịch, giảng dạy và vận dụng Vi diệu pháp vào thực tiễn tu học;

Quốc tế hóa nghiên cứu Vi diệu pháp Việt Nam: Tăng cường hợp tác học thuật quốc tế, công bố các công trình nghiên cứu bằng tiếng Anh, giới thiệu di sản Trưởng lão Tịnh Sự và những thành tựu của Phật học Việt Nam với cộng đồng học thuật thế giới.

Thượng tọa Giác Trí phát biểu tham luận

Tại phiên khai mạc, toàn thể cũng đã lắng nghe tham luận của Hòa thượng Giác Trí, Giám đốc Trung tâm Thiền học Nam truyền và Hòa thượng Thích Bửu Chánh, đại diện Phật giáo Nam tông Kinh.

Sau phiên khai mạc tổng thể, hội chúng đã chia ra tham dự 3 diễn đàn gồm:

Diễn đàn 1: Trưởng lão Tịnh Sự - Cuộc đời, đạo nghiệp và di sản giáo dục Phật học;

Diễn đàn 2: Trưởng lão Tịnh sự với sự truyền bá tạng Vi diệu pháp tại Việt Nam;

Diễn đàn 3: Di sản và tầm ảnh hưởng của Trưởng lão Tịnh Sự trong Phật giáo đương đại.

Hòa thượng Bửu Chánh đại diện Phật giáo Nam tông Kinh phát biểu tham luận

Được biết hội thảo diễn ra trong thời gian một ngày, nhằm đánh giá tư tưởng, giá trị học thuật và những tư liệu quý giá về nghiên cứu, giảng dạy của Trưởng lão Tịnh Sự - vị giáo phẩm Phật giáo Nam tông Kinh, một trong những bậc cao Tăng có công đặt nền móng cho sự nghiệp dịch thuật, nghiên cứu, giảng dạy và truyền bá Vi diệu pháp bằng tiếng Việt ở thế kỷ XX.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Diễn đàn 1

Diễn đàn 2

Diễn đàn 3

Các tác phẩm của Trưởng lão Tịnh Sự