Khai mạc Hội thảo quốc tế về Ngân hàng và Tài chính Việt Nam năm 2026

PGS.TS. Bùi Hữu Toàn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Ngân hàng phát biểu khai mạc Hội thảo

Tiếp nối thành công của các kỳ Hội thảo trước, VSBF 2026 hướng tới việc công bố và thảo luận những kết quả nghiên cứu mới nhất về phát triển bền vững, ổn định vĩ mô, trung gian tài chính, quản trị doanh nghiệp, hành vi thị trường và đặc biệt là tác động của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo đến thị trường Tài chính - Ngân hàng.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, PGS.TS. Bùi Hữu Toàn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Ngân hàng nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu 65 năm xây dựng và phát triển của Học viện, đồng thời khẳng định vai trò của nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu.

Sự kiện năm nay còn đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi bước sang mùa thứ 11 liên tiếp. Trải qua hơn một thập kỷ đồng hành cùng các tổ chức tài chính quốc tế, mạng lưới trí thức kiều bào và các trường đại học danh tiếng trên thế giới, diễn đàn không chỉ duy trì sức hút mạnh mẽ đối với giới học thuật tài chính – ngân hàng trong và ngoài nước, mà chất lượng chuyên môn qua từng năm cũng liên tục bứt phá. Đây không đơn thuần là một hoạt động thường niên, mà đã khẳng định vị thế của một sinh hoạt khoa học có tầm ảnh hưởng lớn, đồng hành cùng sự lớn mạnh của Học viện Ngân hàng và sự phát triển của hệ thống học thuật ngành.

Đặt hội thảo trong bối cảnh đương đại, PGS.TS. Bùi Hữu Toàn cho biết, những chuyển động địa chính trị phức tạp, biến số tài chính toàn cầu cùng bước nhảy vọt như vũ bão của công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt toàn bộ nền kinh tế trước những bài toán thực tiễn chưa từng có tiền lệ. Dòng chảy ấy không chỉ thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu, mà còn là mối bận tâm thường trực của các nhà điều hành, các cơ quan hoạch định chính sách và lực lượng thực thi trên thị trường. Bởi lẽ, muốn đưa ra những quyết sách điều hành vĩ mô trúng và đúng, gốc rễ phải bắt nguồn từ những luận cứ khoa học thực chứng vững chắc mà giới nghiên cứu chính là lực lượng tiên phong mở đường.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội thảo

Nhìn nhận sâu sắc về xu thế vận động của Ngành, PGS.TS. Bùi Hữu Toàn nhấn mạnh tài chính truyền thống đang dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho kỷ nguyên tài chính số – nơi dữ liệu và công nghệ tạo nên những tác động đa chiều, buộc chúng ta phải thay đổi căn bản tư duy quản trị lẫn phương thức vận hành.

Tại Việt Nam, thực tiễn này đang đặt ra những câu hỏi mang tính sống còn: Làm thế nào để duy trì tốc độ phát triển nhanh nhưng vẫn bảo đảm tính bền vững? Ứng dụng công nghệ ra sao để bứt phá nhưng không để mặt trái của nó làm xói mòn an toàn hệ thống? Nhanh, an toàn và trong tầm kiểm soát – đó chính là bài toán hóc búa đòi hỏi các nhà khoa học phải dấn thân tìm lời giải, cung cấp luận cứ sắc bén phục vụ cơ quan quản lý nhà nước và thị trường.

Sứ mệnh học thuật ấy càng trở nên cấp bách khi gắn chặt với các mục tiêu chiến lược quốc gia. Hướng tới cột mốc năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo được định vị là nền tảng cốt lõi của năng suất và tăng trưởng. Song song với đó, cam kết phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050 đang đặt ra áp lực lớn về chuyển đổi xanh, đòi hỏi sự hài hòa tuyệt đối giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội. Đây chính là những khoảng trống chính sách mà diễn đàn cần tập trung mổ xẻ, mang lại các hàm ý quản trị vĩ mô giá trị cho hiện tại và giai đoạn tương lai.

Quy tụ đông đảo các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia quốc tế và các tổng biên tập tạp chí uy tín toàn cầu, hội thảo là nhịp cầu lý tưởng để giao thoa phương pháp tiếp cận và công bố các kết quả nghiên cứu mới, qua đó nâng cao uy tín và vị thế học thuật của Học viện Ngân hàng trên trường quốc tế.

Khép lại bài phát biểu, Giám đốc Học viện Ngân hàng đề nghị đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường chủ động lĩnh hội những phương pháp luận và chủ đề hiện đại từ hội thảo để áp dụng vào giảng dạy và nghiên cứu thực tế; đồng thời giao Viện Nghiên cứu tổng hợp toàn diện các tham luận, kết quả khoa học để kịp thời tham mưu, đề xuất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng các cơ quan hữu quan những kiến nghị chính sách xác đáng, phục vụ hiệu quả cho công tác điều hành kinh tế vĩ mô của đất nước trong kỷ nguyên mới.

VSBF 2026 được tổ chức với 17 phiên làm việc, gồm 04 phiên toàn thể với các báo cáo dẫn đề của các học giả quốc tế, 01 phiên Gặp gỡ Tổng Biên tập và 12 phiên song song theo các nhóm chủ đề chuyên sâu

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các đại biểu sẽ cùng trao đổi, thảo luận xoay quanh các nhóm chủ đề: phát triển bền vững và tài chính xanh; ổn định vĩ mô và kinh tế vĩ mô tiền tệ; trung gian tài chính và thị trường vốn; công nghệ tài chính và tài chính số; tài chính doanh nghiệp và quản trị; tài chính hành vi; cùng tác động của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo đến thị trường tài chính – ngân hàng.