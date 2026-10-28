Khai mạc Hội thảo Quốc tế Du lịch có trách nhiệm Ninh Bình 2026

Các đại biểu dự hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo.

Hội thảo Quốc tế RTW Ninh Bình 2026 quy tụ trên 70 đại biểu, gồm 30 học giả/chuyên gia quốc tế đến từ 10 quốc gia và 40 đại biểu Việt Nam (đại diện lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Sở Du lịch Ninh Bình cùng nhiều chuyên gia và lãnh đạo một số cơ sở đào tạo ngành Du lịch tại Hà Nội).

PGS. TS Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS. TS Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn khẳng định: Chủ đề hội thảo năm 2026 chạm đúng vào trái tim của phát triển du lịch hiện đại. Ninh Bình - vùng đất Cố đô ngàn năm văn hiến, nơi sở hữu Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Tràng An, Vườn Quốc gia Cúc Phương và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành trung tâm du lịch di sản hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, phát triển du lịch cũng đặt ra bài toán hóc húa: Làm sao để gia tăng giá trị kinh tế nhưng không làm tổn hại tính nguyên gốc của di sản? Làm sao để du khách không chỉ đến rồi đi, mà thực sự thấu hiểu và đóng góp cho di sản? Và quan trọng nhất: Làm thế nào để người dân địa phương - chủ nhân thực sự của di sản - giữ vai trò trung tâm, được thụ hưởng thành quả và trở thành những đại sứ văn hóa tự hào nhất?

Để trả lời những câu hỏi trên, các chuyên gia tham dự Hội thảo đã có chuyến khảo sát tới Vườn Quốc gia Cúc Phương và lắng nghe câu chuyện bảo tồn thầm lặng tại 3 Trung tâm Cứu hộ; dâng hương và giao lưu tại Cố đô Hoa Lư; trải nghiệm chuyến thuyền nan cộng đồng tại Khu bảo tồn Vân Long.

Những trải nghiệm thực địa quý giá chính là nguyên liệu để các đại biểu có những đóng góp vào các phiên thảo luận chuyên sâu, áp dụng các phương pháp tiên tiến như: Lập kế hoạch có sự tham gia (Participatory Planning), Kể chuyện di sản có trách nhiệm (Responsible Storytelling), Nghiên cứu hình ảnh cộng đồng (Photovoice) và Đo lường chỉ số Du lịch có trách nhiệm (RT Scale). Tinh thần “Đồng sáng tạo” (Co-creation) chính là chìa khóa vàng để biến di sản thành động lực phát triển bền vững.

Đồng chí Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình trân trọng cảm ơn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Bảo tồn và Phát triển Văn hóa Truyền thống, Tổ chức Responsible Borneo (REBORN), Khu Du lịch quốc gia Tam Chúc cùng các đơn vị đối tác đã phối hợp tổ chức Hội thảo Quốc tế ý nghĩa đối với du lịch tỉnh Ninh Bình. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh du lịch ngày càng phát triển, yêu cầu đặt ra không chỉ là khai thác hiệu quả các giá trị tài nguyên, mà còn phải bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo đảm lợi ích hài hòa cho cộng đồng địa phương. Đây cũng là những nội dung trọng tâm trong định hướng phát triển du lịch bền vững của tỉnh. Chủ đề Hội thảo năm nay, đặc biệt là cách tiếp cận thông qua lập kế hoạch có sự tham gia và đồng sáng tạo nội dung trong du lịch có trách nhiệm có ba vấn đề cần được quan tâm, đó là: Định vị rõ các giá trị cốt lõi và bản sắc của di sản; tăng cường sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là cộng đồng địa phương; đẩy mạnh đồng sáng tạo nội dung và quảng bá di sản.

Thông qua các hoạt động khảo sát thực địa, trao đổi chuyên môn và thảo luận chính sách, tỉnh Ninh Bình mong muốn Hội thảo sẽ đề xuất được những giải pháp có cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn và có khả năng ứng dụng vào công tác quản lý, phát triển du lịch tại địa phương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Hội thảo Quốc tế Du lịch có trách nhiệm Ninh Bình 2026 diễn ra trong 2 ngày (28-29/10) với các phiên thảo luận đồng sáng tạo chuyên sâu hướng tới giải quyết bài toán cân bằng giữa phát triển kinh tế du lịch và bảo tồn Tràng An - Cúc Phương - Vân Long, hiện thực hoá Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới và hưởng ứng Năm Quốc tế về Du lịch Bền vững và tái tạo 2027 do Liên hợp quốc phát động.