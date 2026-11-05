Khai mạc Hội thảo 'Phát triển hạ tầng LNG tại Việt Nam'

Các đại biểu tham dự Hội thảo “Phát triển hạ tầng LNG tại Việt Nam: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách”. (Ảnh: MINH DUY)

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời giải quyết bài toán cấp thiết về chuyển dịch năng lượng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trước những biến động phức tạp của thị trường năng lượng toàn cầu.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, nhấn mạnh bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là tiền đề quan trọng để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

Việt Nam đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng như đưa Kho cảng LNG Thị Vải và cụm nhà máy điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 vào vận hành thương mại.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. (Ảnh: LÊ CHI)

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Văn Phương cũng chỉ ra rằng công tác phát triển hạ tầng LNG tại Việt Nam vẫn đang đối mặt với bốn thách thức, bao gồm: bảo đảm đồng bộ toàn chuỗi giá trị từ nhập khẩu, tồn trữ, tái hóa khí đến phát điện và truyền tải; hình thành thị trường tiêu thụ đủ lớn, ổn định và có khả năng thanh toán, tránh các cam kết bao tiêu thiếu linh hoạt làm chuyển rủi ro sang bên mua điện và người tiêu dùng; cân bằng giữa an ninh cung ứng, hiệu quả kinh tế và mục tiêu chuyển dịch năng lượng, kể cả kiểm soát nguy cơ dư công suất và phát thải mê-tan trên toàn chuỗi; và thiết kế mô hình đầu tư phù hợp và phân bổ hợp lý năm nhóm rủi ro chính về giá nhiên liệu, khối lượng, tỷ giá, tiến độ và tài chính.

Tiếp nối phiên khai mạc, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks, đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong việc điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và khẳng định điện khí LNG là khoản đầu tư chiến lược bảo đảm sự ổn định cho hệ thống năng lượng quốc gia.

Đại sứ phân tích rằng việc phát triển các kho cảng LNG hiện đại sẽ giúp Việt Nam chủ động tiếp cận các hợp đồng cung ứng dài hạn, giảm thiểu tác động tiêu cực từ các cú sốc thị trường bên ngoài.

Đại sứ Jennifer Wicks khẳng định Hoa Kỳ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển hạ tầng LNG. (Ảnh: LÊ CHI)

Đại sứ Hoa Kỳ cũng lưu ý để thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế và sự tham gia của các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Việt Nam cần tạo điều kiện cho các thủ tục tiếp cận vốn vay, xây dựng cơ chế định giá năng lượng minh bạch, quy định công suất rõ ràng và hoàn thiện các hợp đồng cấp phép theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bà Jennifer Wicks khẳng định phía Hoa Kỳ luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thông qua tư vấn chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ kỹ thuật.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước đối với ngành năng lượng, Thứ trưởng Công thương Nguyễn Việt Sơn, đã nêu bật 5 nhóm vấn đề trọng tâm cần tập trung xử lý, bao gồm: gắn phát triển hạ tầng với quy hoạch nhu cầu tiêu thụ thực tế; thúc đẩy mô hình trung tâm năng lượng và hạ tầng dùng chung để tối ưu hóa chi phí; tăng cường tính đồng bộ giữa thị trường khí và thị trường điện; đa dạng hóa nguồn cung kết hợp hợp đồng dài hạn với giao ngay; và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đầu tư, công nghệ và tài chính.

Đặc biệt, Thứ trưởng Công thương thông tin thêm rằng Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, đồng thời Bộ Công thương đang tích cực hoàn thiện, cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh (dự kiến hoàn thành vào năm 2026), tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc thu hút đầu tư và tháo gỡ các vướng mắc tồn tại trong chuỗi dự án LNG.

Đông đảo đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp năng lượng cùng các chuyên gia, nhà khoa học tham dự Hội thảo "Phát triển hạ tầng LNG tại Việt Nam: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách". (Ảnh: MINH DUY)

Về phía đối tác quốc tế, ông Derek Wong, Phó Chủ tịch phụ trách châu Á-Thái Bình Dương của Tập đoàn Excelerate Energy, cam kết sẽ chia sẻ rộng rãi các kinh nghiệm quốc tế thực tiễn, giải pháp kỹ thuật tiên tiến và các mô hình hạ tầng linh hoạt như kho nổi tái hóa khí FSRU (hệ thống vận chuyển và lưu trữ khí thiên nhiên hóa lỏng), nhằm hỗ trợ Việt Nam tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tối ưu hóa chi phí đầu tư và chuyển đổi năng lượng hiệu quả, bền vững.

Nhà máy Nhiệt điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chia sẻ của các diễn giả trong Hội thảo “Phát triển hạ tầng LNG tại Việt Nam: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách” sẽ mở ra các góc nhìn toàn diện, góp phần thúc đẩy mục tiêu hoàn thiện thể chế và kiến tạo hạ tầng LNG đồng bộ cho Việt Nam.