Khai mạc Hội thảo 'Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới'

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng dự và chủ trì Hội thảo

Cùng chủ trì Hội thảo có: PGS. TS. Bùi Hoài Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; PGS. TS. Triệu Thế Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội; PGS. TS. Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Diễn đàn khoa học ý nghĩa

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng nhấn mạnh, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực to lớn, là sức mạnh nội sinh để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Ngày 07/01/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Nội dung Nghị quyết số 80-NQ/TW khẳng định quan điểm xuyên suốt: Phát triển văn hóa và con người là nền tảng, động lực, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải đi trước soi đường, thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ hoạch định chính sách đến tổ chức thực hiện, từ đời sống thực đến không gian số.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng phát biểu khai mạc Hội thảo

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

PGS. TS. Triệu Thế Hùng cho biết, Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ những quan điểm, mục tiêu, định hướng mới về phát triển văn hóa, trọng tâm là định hình tư duy mới về hoàn thiện thể chế văn hóa và siết chặt kỷ luật thực thi nhằm khơi thông nguồn lực nội sinh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Hội thảo thu hút sự tham gia của khoảng 200 đại biểu

Đồng thời, Hội thảo tạo diễn đàn khoa học giữa các cơ quan hoạch định, tổ chức thi hành chính sách, pháp luật với các chuyên gia, nhà khoa học và người làm công tác thực tiễn nhằm nhận diện rõ các điểm nghẽn về thể chế, chính sách pháp luật; khó khăn, thách thức trong chấp hành kỷ luật thực thi; đúc kết bài học kinh nghiệm để chuyển hóa toàn diện giá trị văn hóa thành sức mạnh nội sinh phát triển đất nước.

Từ đó, góp phần cung cấp luận cứ khoa học để đề xuất các giải pháp hiệu quả, khả thi nhằm thể chế hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng, hoàn thiện đồng bộ thể chế văn hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về văn hóa.

3 nhóm nội dung thảo luận cơ bản

Nội dung Hội thảo tập trung 3 nhóm vấn đề cơ bản. Thứ nhất, những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Thứ hai, thực trạng những vấn đề cần tháo gỡ về thể chế, kỷ luật thực thi và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với bảo vệ an ninh văn hóa hiện nay.

Các đại biểu tham quan triển lãm bên lề Hội thảo

Thứ ba, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách và siết chặt kỷ luật thực thi, tạo đột phá nhằm giải phóng sức sáng tạo của toàn xã hội, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa; khơi thông các nguồn lực, tạo dựng không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa.

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 65 bài tham luận công phu, giàu ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Những kết quả, kiến nghị, đề xuất tại Hội thảo sẽ được tổng hợp đầy đủ, xây dựng thành Báo cáo kiến nghị chính sách, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng để kịp thời thể chế hóa thành các chủ trương, quyết sách lớn về phát triển văn hóa trong tình hình hiện nay; góp phần tạo dựng nền văn hóa hướng tới con người, là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, kết tinh trí tuệ Việt Nam và là động lực dẫn dắt sự phát triển dân tộc độc lập, tự chủ, tự cường.