Khai mạc Hội thảo 'Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới'

Hội thảo do Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân đồng chủ trì.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân đồng chủ trì

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng nhấn mạnh, hội thảo được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và các chủ trương, quyết sách lớn trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Theo ông Triệu Thế Hùng, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của văn hóa, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực to lớn, là sức mạnh nội sinh để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 7.1.2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định quan điểm xuyên suốt: Phát triển văn hóa và con người là nền tảng, động lực, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải đi trước soi đường, thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ hoạch định chính sách đến tổ chức thực hiện, từ đời sống thực tiễn đến không gian số.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết, hội thảo tập trung làm rõ những quan điểm, mục tiêu, định hướng mới về phát triển văn hóa trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ và Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Toàn cảnh Hội thảo

Trọng tâm là định hình tư duy mới về hoàn thiện thể chế văn hóa, siết chặt kỷ luật thực thi nhằm khơi thông nguồn lực nội sinh trong kỷ nguyên phát triển mới.

Hội thảo đồng thời tạo diễn đàn khoa học để các cơ quan hoạch định, tổ chức thi hành chính sách, pháp luật trao đổi với chuyên gia, nhà khoa học và những người làm công tác thực tiễn, nhận diện những điểm nghẽn về thể chế, chính sách, khó khăn trong thực thi; từ đó đúc kết kinh nghiệm, đề xuất giải pháp chuyển hóa giá trị văn hóa thành sức mạnh nội sinh phát triển đất nước.

Theo ông Triệu Thế Hùng, hội thảo tập trung các vấn đề cơ bản sau:

Những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Nhận thức mới về vị trí, vai trò của văn hóa; làm rõ giá trị của văn hóa và con người Việt Nam trong tạo dựng sức mạnh nội sinh, khơi dậy khát vọng phát triển, củng cố đồng thuận xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Những giá trị nào cần được kế thừa, phát huy; những giá trị nào cần được bổ sung, phát triển để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới; qua đó hình thành hệ giá trị, chuẩn mực và môi trường văn hóa phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước.

Thực trạng những vấn đề cần tháo gỡ về thể chế, kỷ luật thực thi và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với bảo vệ an ninh văn hóa hiện nay: Đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, bất cập và nguyên nhân, nhất là các điểm nghẽn về thể chế, chính sách, nguồn lực, cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện.

Phân tích những vấn đề mới đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và phát triển không gian mạng; làm rõ yêu cầu gắn phát triển văn hóa với bảo vệ bản sắc dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và bảo đảm an ninh văn hóa.

Quang cảnh Hội thảo

Kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách và siết chặt kỷ luật thực thi, tạo đột phá nhằm giải phóng sức sáng tạo của toàn xã hội, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa; khơi thông các nguồn lực, tạo dựng không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa:

Những giải pháp cụ thể, khả thi nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội; thúc đẩy chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa và phát triển nguồn nhân lực văn hóa; đẩy mạnh xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số, nâng cao sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các giá trị văn hóa Việt Nam.

Tạo cơ chế để thúc đẩychuyển hóa di sản và vốn văn hóa thành tri thức, tài sản trí tuệ, sản phẩm sáng tạo và nguồn lực cho giáo dục, khoa học, công nghệ, công nghiệp văn hóa và đổi mới sáng tạo; phát triển công nghiệp văn hóa thành một động lực tăng trưởng mới, chuyển sức mạnh văn hóa thành năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ban Tổ chức đã nhận được 68 bài tham luận, được thẩm định và hoàn thiện, bảo đảm tiêu chuẩn của hội thảo khoa học cấp quốc gia. Ông Triệu Thế Hùng bày tỏ tin tưởng các nhà khoa học, nhà quản lý và đại biểu sẽ đóng góp những luận cứ khoa học có giá trị, đề xuất giải pháp đột phá, thiết thực.

Các kết quả, kiến nghị tại hội thảo sẽ được tổng hợp thành báo cáo kiến nghị chính sách, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng, góp phần kịp thời thể chế hóa các chủ trương, quyết sách về phát triển văn hóa; xây dựng nền văn hóa hướng tới con người, trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, kết tinh trí tuệ Việt Nam và động lực dẫn dắt sự phát triển độc lập, tự chủ, tự cường của dân tộc.