Lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng Hội thao

Ngày 31/10/2026, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 7 tổ chức khai mạc Hội thao ngành Ngân hàng Khu vực 7 lần thứ I năm 2026. Hội thao diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11, thu hút 1.021 vận động viên đến từ 83 đơn vị trong toàn ngành tham gia tranh tài.

Toàn cảnh lễ khai mạc Hội thao

Dự lễ khai mạc có bà Nguyễn Khánh Chi, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; ông Trần Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NHNN Khu vực 7; các thành viên Ban Giám đốc NHNN Khu vực 7; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Ninh Bình cùng lãnh đạo, cán bộ, người lao động và đông đảo cổ động viên đến từ các đơn vị ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn hai tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình.

Hội thao lần này được tổ chức với ba môn thi đấu gồm Pickleball, bóng bàn và bóng chuyền hơi nữ. Trong đó, môn Pickleball có các nội dung đôi nam nữ dành cho lãnh đạo; đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Các nội dung bóng bàn và bóng chuyền hơi nữ được tổ chức tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NHNN Khu vực 7 nhấn mạnh, Hội thao là hoạt động tiếp nối chuỗi sự kiện kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam, đồng thời hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng trên địa bàn hai tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình.

Ông Trần Thế Hùng, Giám đốc NHNN Khu vực 7 phát biểu khai mạc Hội thao

Theo ông Trần Thế Hùng, đặc thù công việc ngân hàng đòi hỏi mỗi cán bộ phải có sự tập trung cao, tính cẩn trọng, chính xác và thường xuyên chịu áp lực về tiến độ, chất lượng công việc. Vì vậy, bên cạnh kiến thức chuyên môn và bản lĩnh nghề nghiệp, sức khỏe thể chất, tinh thần tích cực và sự gắn kết tập thể là những yếu tố quan trọng giúp mỗi người hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc duy trì thói quen rèn luyện thể dục, thể thao không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe mà còn tạo nền tảng để cán bộ, người lao động làm việc hiệu quả, bền bỉ hơn. Qua đó, từng bước xây dựng môi trường làm việc năng động, tích cực, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong các cơ quan, đơn vị ngành Ngân hàng.

Lãnh đạo NHNN Khu vực 7 trao hoa cho các đơn vị tham gia

Đáng chú ý, với quy mô 83 đoàn thể thao và 1.021 vận động viên, Hội thao thể hiện sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị đối với phong trào thể dục, thể thao toàn ngành. Để có mặt tại sự kiện, các đoàn vận động viên đã có sự chuẩn bị, tập luyện nghiêm túc, đồng thời nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Các vận động viên thi đấu nội dung bóng chuyền hơi

Không chỉ là dịp để các vận động viên thể hiện năng lực, kỹ thuật và tinh thần thi đấu, Hội thao còn tạo cơ hội để cán bộ, người lao động các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết. Thông qua các hoạt động thể thao, mối quan hệ phối hợp giữa các tổ chức tín dụng, cơ quan, đơn vị thuộc ngành Ngân hàng trên địa bàn hai tỉnh tiếp tục được củng cố.

Ông Trần Thế Hùng cho rằng, trên sân đấu, các vận động viên có thể là những đối thủ quyết tâm giành chiến thắng, nhưng ngoài sân đấu, tất cả đều là đồng nghiệp, cùng chia sẻ trách nhiệm đối với sự phát triển của ngành Ngân hàng và địa phương. Ban Tổ chức mong muốn sau Hội thao, điều đọng lại không chỉ là thành tích thi đấu mà còn là niềm vui, tinh thần tôn trọng đối thủ, những tình bạn mới và động lực tiếp tục rèn luyện thể thao.

Nội dung đôi nam môn bóng bàn diễn ra gay cấn và hấp dẫn ngay sau lễ khai mạc

Hội thao nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Thể thao 1 tỉnh Ninh Bình, UBND phường Hoa Lư và Công an phường Hoa Lư.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu ở các nội dung bóng bàn, bóng chuyền hơi nữ và Pickleball. Với sự tham gia đông đảo của các đoàn, cùng tinh thần thi đấu nhiệt tình và sự cổ vũ của khán giả, Hội thao được kỳ vọng sẽ tạo nên không khí thể thao sôi nổi, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong đội ngũ cán bộ, người lao động ngành Ngân hàng Khu vực 7.

Một số hình ảnh các vận động viên tranh tài sôi nổi tạiHội thao: