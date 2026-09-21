Khai mạc Hội thao kỹ thuật xăng dầu kho chiến lược năm 2026​

Hội thao được tổ chức nhằm củng cố, nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực hành và xử trí tình huống về công tác kỹ thuật xăng dầu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu khai mạc hội thao.

Trao cờ lưu niệm cho đại diện các đội tuyển tham gia Hội thao kỹ thuật xăng dầu kho chiến lược năm 2026.

Tham gia hội thao có 7 đoàn thuộc các đơn vị trực thuộc Cục Xăng dầu và Học viện Hậu cần, với hơn 120 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - chiến sĩ. Các đội tranh tài ở 3 nội dung: Thi nhận thức; thi thực hành khai thác, sử dụng bộ đường ống dã chiến PMT-100 và thi chữa cháy. Các nội dung hội thao gắn với yêu cầu huấn luyện chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ xăng dầu và phòng, chống cháy nổ của các đơn vị.

Các đại biểu theo dõi nội dung thi thực hành khai thác, sử dụng bộ đường ống dã chiến PMT-100.

Kết quả hội thao là cơ sở để Cục Xăng dầu phối hợp với Khoa Xăng dầu (Học viện Hậu cần) nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện nội dung, chương trình huấn luyện, đào tạo kỹ thuật xăng dầu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nội dung thi thực hành khai thác, sử dụng bộ đường ống dã chiến PMT-100.

Phần thi nhận thức.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn nhấn mạnh, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, sự phát triển của vũ khí, trang bị, công nghệ, các phương thức tác chiến mới và thực tiễn công tác huấn luyện tại các đơn vị trực thuộc Cục Xăng dầu, công tác huấn luyện kỹ, chiến thuật xăng dầu cần tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nhất là huấn luyện sát yêu cầu bảo đảm kỹ thuật xăng dầu trong chiến đấu, bảo đảm an toàn kho, bể, tuyến ống xăng dầu.

Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác huấn luyện xăng dầu. Ban tổ chức điều hành hội thao nghiêm túc, chặt chẽ, chính quy, an toàn, hiệu quả. Ban giám khảo chấm thi khách quan, công tâm, trung thực, đúng quy chế. Các đội tuyển nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy chế hội thao và kỷ luật Quân đội; thi đấu trung thực, đoàn kết, quyết tâm đạt kết quả cao.