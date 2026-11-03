Khai mạc hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ Học viện Quân y lần thứ XXV

Các đại biểu tham dự hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ Học viện Quân y lần thứ XXV. (Ảnh: VŨ TÚ)

Phát biểu khai mạc hội thao, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nhất Định, Phó Giám đốc Học viện Quân y cho biết, Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ là hoạt động được tổ chức vào các năm chẵn nhằm khuyến khích, động viên cán bộ, kỹ thuật viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Đồng thời, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật tiêu biểu gửi tham dự Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 32 và Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội" lần thứ 27.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nhất Định, Phó Giám đốc Học viện Quân y phát biểu khai mạc hội thao. (Ảnh: VŨ TÚ)

Theo Thiếu tướng Vũ Nhất Định, thời gian qua, hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của tuổi trẻ Học viện Quân y luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt và đã đạt được nhiều thành tích tiêu biểu, trong đó có nhiều thành tích xuất sắc nổi bật. Khoa học công nghệ tuổi trẻ là một bộ phận của hoạt động nghiên cứu khoa học. Có thể nói đây là một trong những thế mạnh của Học viện Quân y.

“Chúng ta đã vượt qua nhiều Trường y dược lớn trong toàn quốc để giành những giải thưởng xuất sắc. Các công trình khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ trẻ, học viên, sinh viên của Học viện luôn được Hội đồng khoa học các cấp đánh giá cao.

Trong năm 2025-2026, tuổi trẻ của Học viện Quân y là một trong số ít đơn vị có thành tích tốt nhất, luôn giành giải cao nhất khi tham dự các hội nghị, Giải thưởng khoa học cấp bộ, ngành và toàn quốc như: Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ 22 đạt 3 giải Xuất sắc, 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 1 giải Ba; Học viện và Bệnh viện Quân y 103 được Bộ Y tế, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen; Tham gia Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 26 đạt 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 3 giải Ba và Học viện Quân y vinh dự được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Đặc biệt, tham gia Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên toàn quốc, 100% đề tài của Học viện đạt giải, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba”, Thiếu tướng Vũ Nhất Định nhấn mạnh.

Theo Phó Giám đốc Học viện Quân y, thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học đã giúp cho cán bộ trẻ phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo, khả năng tiếp cận và từng bước làm chủ khoa học công nghệ ở các cương vị công tác; giúp cho học viên có phương pháp tư duy và tác phong khoa học, làm cơ sở để nâng cao trình độ và năng lực công tác chuyên môn, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Một kỹ thuật sinh thiết tủy xương bằng máy khoan cầm tay được báo cáo thực hành tại hội thao. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Phó Giám đốc Học viện Quân y mong rằng, trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các bộ môn-khoa học cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện nhiều hơn nữa để hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ được duy trì thường xuyên, thực sự có chiều sâu và hoạt động ngày càng nề nếp...

Đối với các giảng viên, bên cạnh việc quan tâm, định hướng, truyền thụ tri thức cho lớp trẻ cần phải có niềm tin ở họ, tạo điều kiện để cho nhà khoa học trẻ phát huy trí tuệ, có tư duy độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Đồng thời, cùng với việc trang bị tri thức, đội ngũ cán bộ trẻ cần phải chú ý xây dựng bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có phẩm chất "vừa hồng vừa chuyên", giữ vững liêm chính học thuật, minh bạch dữ liệu và đề cao trách nhiệm trong nhóm nghiên cứu; Có khả năng hình thành hoặc tham gia các nhóm nghiên cứu, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tiếp cận mạng lưới khoa học toàn cầu và tham gia đào tạo thế hệ kế cận như vậy mới trở thành đội ngũ cán bộ khoa học thực thụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập trong kỷ nguyên mới.

Kỹ thuật nội soi ngược dòng ống mềm tán sỏi thận bằng laser sử dụng giá đỡ niệu quản mềm và hút chủ động được báo cáo thực hành tại hội thao. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Tại hội thao cấp Học viện Quân y năm nay có 21 kíp kỹ thuật được lựa chọn từ hai bệnh viện và khối hiệu bộ tham gia.