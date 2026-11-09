Khai mạc hội thảo khoa học quốc tế 'Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới' tại Cao Bằng

Tham dự phiên khai mạc hội thảo có ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; ông Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng.

Ông Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng và ông Trương Thành Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết tham dự hội thảo. Ảnh: Quang Vinh

Đại diện các đơn vị phối hợp tổ chức hội thảo ông Trương Thành Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày, giới thiệu các tiềm năng và giải pháp phát triển trong khuôn khổ hội thảo. Ảnh Quang Vinh

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương; đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế, trong đó có đại biểu đến từ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Các đại biểu tham quan khu trưng bày, giới thiệu các tiềm năng và giải pháp phát triển trong khuôn khổ hội thảo. Ảnh Quang Vinh

Với phương châm “Từ thực tiễn Cao Bằng - Luận cứ khoa học - Đối thoại chính sách - Kết nối doanh nghiệp”, Hội thảo gồm phiên khai mạc toàn thể, 3 phiên tham luận chuyên đề diễn ra đồng thời và phiên đối thoại chính sách, kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày, giới thiệu các tiềm năng và giải pháp phát triển trong khuôn khổ hội thảo. Ảnh Quang Vinh

Thành công của Hội thảo được kỳ vọng sẽ hoàn thiện khung chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, từng bước đưa Cao Bằng trở thành điểm kết nối quan trọng về thương mại, logistics và du lịch sinh thái tại khu vực biên giới phía Bắc trong giai đoạn 2026 - 2030.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày, giới thiệu các tiềm năng và giải pháp phát triển trong khuôn khổ hội thảo. Ảnh Quang Vinh

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Vinh

Ông Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tham dự phiên khai mạc hội thảo. Ảnh: Quang Vinh

Ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu chào mừng hội thảo. Ảnh: Quang Vinh

Ông Trương Thành Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết tham dự hội thảo. Ảnh: Quang Vinh

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết taị hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Quang Vinh

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Quang Vinh