Khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế 'Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới'

Dự hội thảo có gần 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; lãnh đạo chính quyền, cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp đến từ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), Pháp, Lào và một số quốc gia; đại diện các tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Về phía tỉnh, dự hội thảo có các đồng chí: Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Đại biểu đến từ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc có ông Tưởng Vệ Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Bách Sắc; ông Dương Dũng, Tuần thị viên cấp II, Sở Thương mại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; bà Hà San, Phó Chủ tịch Cục Dịch vụ và Thương mại cửa khẩu thành phố Sùng Tả cùng đại diện các chính quyền địa phương, cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức theo phương châm “Từ thực tiễn Cao Bằng - Luận cứ khoa học - Đối thoại chính sách - Kết nối doanh nghiệp”, tập trung phân tích kinh nghiệm, mô hình phát triển trong nước và quốc tế; đề xuất các giải pháp có tính khả thi về cơ chế, chính sách, hạ tầng, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Sau phiên khai mạc, Hội thảo tổ chức 3 phiên chuyên đề và 1 phiên đối thoại chính sách, kết nối doanh nghiệp. Trong đó, 3 phiên chuyên đề, gồm: chuyên đề 1 tập trung vào phát triển Khu kinh tế cửa khẩu trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; chuyên đề 2 về phát triển hệ thống logistics và thương mại điện tử xuyên biên giới; chuyên đề 3 về mở rộng không gian hợp tác thương mại, dịch vụ và du lịch xuyên biên giới. Phiên đối thoại chính sách và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc là nội dung trọng tâm, tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp hai bên, thúc đẩy tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư và mở rộng thị trường.

Trong khuôn khổ Hội thảo sẽ diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 13 cặp doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc, góp phần tăng cường kết nối đối tác, mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh, tạo tiền đề thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, logistics và thương mại xuyên biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa nhiệt liệt chào mừng các nhà khoa học, chuyên gia, đại biểu quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp đến tham dự. Nhấn mạnh, sau 10 năm kể từ Hội thảo quốc tế về hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản sang thị trường Trung Quốc qua tỉnh Cao Bằng (năm 2016), tỉnh đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế cửa khẩu. Giai đoạn 2021 - 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt trên 4,46 tỷ USD, nguồn thu từ kinh tế cửa khẩu đóng góp khoảng 46% tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hạ tầng logistics còn hạn chế, chi phí vận tải cao, nguồn hàng xuất nhập khẩu phụ thuộc nhiều vào các địa phương khác; hàng hóa có nguồn gốc sản xuất trực tiếp tại Cao Bằng mới chiếm khoảng 8,7%.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Quyết định số 610/QĐ-TTg ngày 4/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc mở ra định hướng và không gian phát triển mới cho Cao Bằng với các hành lang kinh tế kết nối trong nước và quốc tế. Tỉnh xác định tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông, phát triển logistics, thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất, chế biến hàng hóa tại địa phương; đồng thời mở rộng hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc và đối tác quốc tế.

Với 96 báo cáo khoa học, trong đó có 42 báo cáo của các đối tác nước ngoài, Hội thảo được kỳ vọng sẽ mang đến những luận cứ khoa học, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất giải pháp thiết thực nhằm phát triển các hành lang kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế cửa khẩu, tăng cường liên kết chuỗi cung ứng và thúc đẩy thương mại xuyên biên giới. Mong muốn các đại biểu thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến, góp phần đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại trình bày đề dẫn hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại nhấn mạnh Cao Bằng có hơn 333 km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc, hệ thống cửa khẩu và lợi thế kết nối giao thương ngày càng được mở rộng. Đặc biệt, việc triển khai tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các dự án hạ tầng cửa khẩu đang mở ra cơ hội mới để tỉnh kết nối thị trường, tổ chức hoạt động thương mại và phát triển kinh tế biên giới. Tuy nhiên, lợi thế về vị trí địa lý và hạ tầng chưa đủ để tạo nên thịnh vượng nếu địa phương chưa tham gia sâu vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao. Vì vậy, Cao Bằng cần chuyển từ tư duy kinh tế thông qua cửa khẩu sang xây dựng hệ sinh thái kinh tế cửa khẩu, phát triển logistics, dịch vụ hỗ trợ thương mại, chuyển đổi số và liên kết chuỗi cung ứng.

Hội thảo tập trung thảo luận 3 định hướng lớn: Phát triển hạ tầng gắn với dịch vụ và thị trường; xây dựng cửa khẩu thông minh, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo; phát triển thương mại xuyên biên giới gắn với tăng trưởng bao trùm, bảo tồn văn hóa và nâng cao sinh kế người dân. Trường Đại học Thương mại kỳ vọng các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp sẽ đóng góp những luận cứ khoa học, giải pháp có tính khả thi, xác định rõ trách nhiệm và lộ trình thực hiện, góp phần giúp Cao Bằng khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế cửa khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Nhà trường khẳng định cam kết đồng hành cùng tỉnh trong nghiên cứu, đào tạo, tư vấn chính sách và kết nối các đối tác trong nước, quốc tế.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, các mô hình kinh tế cửa khẩu tại Hội thảo.

Trước phiên khai mạc, các đại biểu tham quan 10 gian trưng bày, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, các mô hình kinh tế cửa khẩu, dự án đầu tư, giải pháp công nghệ cùng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ phục vụ thương mại xuyên biên giới, xuất khẩu. Hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển của Cao Bằng, đồng thời, tạo không gian để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và cơ hội hợp tác đầu tư.

Thông qua Hội thảo, Cao Bằng kỳ vọng tiếp nhận thêm các luận cứ khoa học, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất chính sách có giá trị, góp phần tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế cửa khẩu; nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu, phát triển hệ thống logistics, thương mại điện tử và các dịch vụ hỗ trợ. Qua đó, từng bước phát huy lợi thế vị trí địa kinh tế, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại xuyên biên giới, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.