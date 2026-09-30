Khai mạc hội thảo khoa học kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng
Sáng 30/9, tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học “Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Tấm gương cao đẹp của bậc đại trí thức yêu nước, trọn đời vì Tổ quốc, vì nhân dân” và Lễ phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026).
Từ 7 giờ 30 phút, công tác đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố cùng các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện gia đình cụ Huỳnh Thúc Kháng diễn ra trong không khí trang nghiêm, chu đáo.
Hội thảo nhằm nghiên cứu, làm rõ và khẳng định những đóng góp của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm sâu sắc hơn những giá trị trong tư tưởng, nhân cách, đạo đức, tinh thần yêu nước và phụng sự nhân dân của cụ Huỳnh.
Đây cũng là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trao đổi, bổ sung và làm rõ những vấn đề liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp và di sản của cụ Huỳnh Thúc Kháng.
Khoảng 200 đại biểu tham dự hội thảo, trong đó có hơn 40 tham luận của các nhà khoa học.
Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về hội thảo.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/khai-mac-hoi-thao-khoa-hoc-ky-niem-150-nam-ngay-sinh-cu-huynh-thuc-khang-3353618.html