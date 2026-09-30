Khai mạc hội thảo khoa học kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu tham quan không gian trưng bày tại hội thảo. Ảnh: HUY - CÔNG

Từ 7 giờ 30 phút, công tác đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố cùng các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện gia đình cụ Huỳnh Thúc Kháng diễn ra trong không khí trang nghiêm, chu đáo.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết (thứ 3, từ trái sang) cùng các đại biểu tham quan không gian trưng bày tại hội thảo. Ảnh: HUY - CÔNG

Hội thảo nhằm nghiên cứu, làm rõ và khẳng định những đóng góp của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm sâu sắc hơn những giá trị trong tư tưởng, nhân cách, đạo đức, tinh thần yêu nước và phụng sự nhân dân của cụ Huỳnh.

Đây cũng là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trao đổi, bổ sung và làm rõ những vấn đề liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp và di sản của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày tư liệu, hình ảnh về cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: HUY - CÔNG

Khoảng 200 đại biểu tham dự hội thảo, trong đó có hơn 40 tham luận của các nhà khoa học.

Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về hội thảo.