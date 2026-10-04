Khai mạc Hội thảo 'GHPGVN - 45 năm thành tựu và định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới'

Chư tôn đức chứng minh, đại biểu khách mời niệm Phật cầu gia hộ

Quang lâm chứng minh có: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Giới, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; chư tôn Trưởng lão Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Trưởng ban Tổ chức; chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Huệ Thông; chư tôn đức thành viên Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học VN; đại diện các phân viện, trung tâm thuộc Viện.

Tham dự còn có ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo; chư vị học giả, nhà nghiên cứu và đông đảo Phật tử.

Hòa thượng Thích Giác Toàn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Giác Toàn nhấn mạnh 45 năm không phải là khoảng thời gian dài nếu đặt trong hơn hai nghìn năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc. Nhưng đối với những người tham gia tiến trình vận động thống nhất Phật giáo và chứng kiến sự ra đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981, con số ấy mang ý nghĩa đặc biệt. Từ Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM đến Ban Vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam năm 1980 và Đại hội đại biểu thống nhất Phật giáo cả nước tại chùa Quán Sứ - Hà Nội vào ngày 7-11-1981, là một hành trình đầy dấu ấn của lịch sử Phật giáo Việt Nam hiện đại.

“Hội thảo không chỉ mang lại những bài nghiên cứu có giá trị mà còn gợi mở những tư tưởng và giải pháp có thể đi vào đời sống Giáo hội. Mong rằng trí tuệ được chia sẻ hôm nay sẽ góp phần để GHPGVN bước vào chặng đường mới với tâm thế định tĩnh, sáng suốt và vững vàng.”, Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức bày tỏ.

Thượng tọa Thích Nhật Từ phát biểu đề dẫn

Phát biểu đề dẫn, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quản trị Viện cho biết: Hội thảo lần này đã nhận được gần 350 bài tham luận của chư tôn đức Tăng Ni, các nhà quản lý, học giả và nhà nghiên cứu, được khảo sát trên nhiều lãnh vực: từ lịch sử, Phật học, tôn giáo học, triết học, văn hóa học, xã hội học đến giáo dục, pháp luật, quản trị tổ chức, truyền thông, công nghệ, môi trường và quan hệ quốc tế.

Sau quá trình tuyển chọn, 314 tham luận được đưa vào hội thảo, phân thành 6 diễn đàn học thuật: Từ thống nhất Phật giáo đến quản trị Giáo hội; Từ đồng hành dân tộc đến phụng sự con người; Đào tạo Tăng tài cho kỷ nguyên mới; Hoằng pháp trong không gian số; Từ hội nhập đến đóng góp quốc tế; Kiến tạo GHPGVN đến năm 2045.

Tặng hoa chúc mừng

Theo Ban Tổ chức, có 5 vấn đề xuyên suốt cần làm rõ tại các diễn đàn của hội thảo: Chất lượng quản trị GHPGVN sau quá trình tinh gọn tổ chức; Chất lượng Tăng Ni và thế hệ kế thừa; Khả năng đưa Chánh pháp vào đời sống, đặc biệt trong môi trường số; Chuyển từ hoạt động Phật sự theo chiều rộng sang đánh giá hiệu quả và tác động xã hội theo chiều sâu; Xác lập vị thế của Giáo hội tại Việt Nam và trong không gian Phật giáo quốc tế bằng những đóng góp thực chất.

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Vũ Hoài Bắc nhận định, trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, từ những điều kiện ban đầu còn nhiều khó khăn, đến nay, GHPGVN đã từng bước củng cố hệ thống tổ chức, phát triển hoạt động Phật sự trên nhiều lĩnh vực: từ hoằng pháp, giáo dục Tăng Ni, văn hóa, nghiên cứu Phật học, hướng dẫn Phật tử đến hoạt động an sinh xã hội và giao lưu quốc tế.

Ông Vũ Hoài Bắc phát biểu tại hội thảo

Ông Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ mong hội thảo hôm nay, với sự tham gia của chư tôn đức, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, học giả sẽ có những trao đổi sâu sắc, thẳng thắn và khoa học; làm rõ hơn những bài học từ quá trình 45 năm hình thành và phát triển của Giáo hội; nhận diện những cơ hội, thách thức trong giai đoạn mới và từ đó đề xuất những định hướng phù hợp để Giáo hội tiếp tục phát triển ổn định, bền vững.

Tại phiên khai mạc, đại biểu tham dự lắng nghe bài tham luận của Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương với đề tài: Lịch sử thống nhất và mô hình tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 1981-2026 và Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương, Trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học VN tại Hà Nội với đề tài: Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc trên lãnh vực văn hóa và an sinh xã hội.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhắc lại sự ra đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào ngày 7-11-1981 tại chùa Quán Sứ, đáp ứng nguyện vọng thống nhất Phật giáo Việt Nam. Từ nhiều tổ chức, hệ phái và truyền thống tu học, Tăng Ni, Phật tử cùng đứng trong một Giáo hội thống nhất. Sự thống nhất ấy không xóa bỏ truyền thống riêng, mà tạo nên mái nhà chung, tôn trọng sự đa dạng trên nền tảng đoàn kết và hòa hợp. Nhìn lại 45 năm, đoàn kết và hòa hợp chính là nguồn lực quan trọng giúp GHPGVN trưởng thành, từng bước hoàn thiện tổ chức và phát triển các hoạt động Phật sự theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.

“Tinh thần nhìn lại để đổi mới, đổi mới để phát triển và phát triển để phụng sự tốt hơn sẽ được chuyển hóa thành những chương trình Phật sự cụ thể. Thành công của một nhiệm kỳ không chỉ được đo bằng những việc đã hoàn thành, mà còn bằng nền tảng để lại cho sự phát triển lâu dài của GHPGVN.”, Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch chỉ đạo.

Quang cảnh buổi lễ khai mạc

Sau phiên khai mạc trọng thể, tại các phòng hội thảo nhóm trong khuôn viên pháp Viện Minh Đăng Quang, các đại biểu tham dự đã được lắng nghe các bài thuyết trình về 6 nhóm chủ đề do chư tôn đức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN cùng chư vị học giả chủ tọa.

Hội thảo sẽ bế mạc vào chiều cùng ngày.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Các đại biểu tham dự hội thảo