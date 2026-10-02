Khai mạc Hội Sách Hà Nội lần thứ XI, kết nối tri thức và công nghệ

Hội Sách Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 1 - 4/10/2026 tại không gian Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, với sự tham gia của 31 đơn vị xuất bản, phát hành sách trong nước mang đến hàng nghìn tựa sách thuộc nhiều lĩnh vực: văn học, thiếu nhi, giáo dục, lịch sử - văn hóa, khoa học - công nghệ, kỹ năng sống...

Đây là dịp để độc giả khám phá thế giới sách đa dạng, trải nghiệm những hoạt động văn hóa đọc và tìm hiểu những ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực xuất bản.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh: "Hội Sách Hà Nội không chỉ là nơi bạn đọc tìm đến những cuốn sách hay, mà còn là không gian khơi mở tinh thần học tập; nơi những giá trị của quá khứ được kết nối với tri thức của hiện tại và công nghệ của tương lai, bồi đắp nguồn lực con người, sức mạnh văn hóa và nền tảng tri thức cho sự phát triển bền vững, kết nối giữa người làm sách và công chúng, lan tỏa tình yêu sách và những giá trị văn hóa của Thủ đô".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Hà Nội xác định phát triển văn hóa Thủ đô theo định hướng Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối; đồng thời xác định xuất bản và văn hóa đọc là một trong những lĩnh vực đóng góp tích cực vào phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô. Thành phố đã chỉ đạo triển khai các hoạt động, phong trào phát triển văn hóa đọc, tôn vinh sách, đưa sách và văn hóa đọc ngày càng gắn với đời sống xã hội.

Không chỉ mang đến những không gian trưng bày, giới thiệu sách, Hội Sách năm nay còn có nhiều nội dung đáng chú ý như trưng bày sách và tài liệu về Thăng Long - Hà Nội, không gian xuất bản điện tử, sách nói, sách đa phương tiện, cùng các hoạt động giao lưu, tọa đàm, ra mắt sách, giao dịch và trao đổi bản quyền.

Đặc biệt, Hội Sách là nơi kết nối tri thức, văn hóa đọc và công nghệ, mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho độc giả trong thời đại số.

Tại không gian trưng bày Văn hiến Thăng Long - Hà Nội, bạn đọc có thể tìm hiểu các ấn phẩm thuộc Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến, Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám; khám phá tư liệu về Quốc Tử Giám - trường quốc học đầu tiên của Việt Nam, đồng thời trải nghiệm viết thư pháp, in rập họa tiết bia tiến sĩ. Còn tại không gian trưng bày "Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai” giới thiệu các nền tảng đọc sách điện tử trên máy tính bảng, điện thoại và máy tính xách tay.

khách tham quan, trải nghiệm tại không gian "Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN

Bạn đọc cũng có cơ hội tìm hiểu “Tủ sách Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số”, với các xuất bản phẩm về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an ninh mạng, công nghệ 4.0 và những lĩnh vực công nghệ mới.

Trong khuôn khổ Hội Sách, nhiều hoạt động giao lưu, tọa đàm và giới thiệu sách được tổ chức như: tọa đàm Mơ về ánh sáng Kinh Kỳ, giới thiệu cuốn sách Dấu vân tay của phố của nhà văn Nguyễn Trương Quý; tọa đàm Hương vị phố cổ Hà Nội - Ký họa và tùy bút, tìm hiểu cách lưu giữ ký ức đô thị qua tranh ký họa, câu chuyện về ẩm thực, người làm nghề và nếp sống phố cổ; giao lưu Dạo quanh Hà Nội của tớ dành cho độc giả nhỏ tuổi; chương trình Hà Nội - Thành phố, gương mặt, con người qua các tác phẩm của Thạch Lam, Hoàng Đạo Thúy, Doãn Kế Thiện và Tô Hoài...

Bên cạnh không gian sách đa dạng, các gian hàng còn mang đến nhiều chương trình ưu đãi và quà tặng dành cho bạn đọc. Từ những đầu sách có mức giá hấp dẫn, các chương trình giảm giá theo bộ, cho đến những phần quà nhỏ như bookmark, sticker, bút, card, standee hoặc sách tặng tùy theo từng gian hàng và giá trị hóa đơn.

Thông qua các hoạt động trưng bày, trải nghiệm và giao lưu, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI khuyến khích thói quen đọc sách, thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, đồng thời tăng cường kết nối văn hóa đọc với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.