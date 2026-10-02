Khai mạc Hội Sách Hà Nội 2026 tại phố đi bộ Hồ Gươm

Tối 2/10, tại không gian văn hóa hồ Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc Hội Sách Hà Nội lần thứ 11 - năm 2026 với chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”. Đây là một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam.

Bà Vũ Thu Hà - Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội - phát biểu khai mạc. "Hội Sách Hà Nội không chỉ là nơi bạn đọc tìm đến những cuốn sách hay, mà còn là không gian khơi mở tinh thần học tập; nơi những giá trị của quá khứ được kết nối với tri thức của hiện tại và công nghệ của tương lai, bồi đắp nguồn lực con người, sức mạnh văn hóa và nền tảng tri thức cho sự phát triển bền vững", bà Vũ Thu Hà nói.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội Sách. Buổi khai mạc có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Chiến - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Đỗ Quang Dũng - Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; ông Vũ Hà - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội.

Đoàn đại biểu tham quan các gian hàng tại Hội Sách. Năm nay, Hội sách có sự tham gia của hơn 30 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách uy tín trong cả nước với hai không gian trưng bày sách theo chuyên đề, giới thiệu sách tiêu biểu, đặc biệt là các tên sách thuộc “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến”; “Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám”, “Tủ sách Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi”.

Đoàn đại biểu tham quan gian hàng thư pháp tại Hội Sách. Hội Sách Hà Nội năm 2026 có nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa như viết thư pháp, in rập họa tiết bia tiến sĩ...

Ngoài ra, bạn đọc cũng sẽ được trải nghiệm, hướng dẫn sử dụng, giới thiệu tính năng nền tảng, đọc sách điện tử có nội dung đa dạng, phong phú trên các thiết bị (máy tính bảng, điện thoại, máy tính xách tay) với giao diện tối ưu, dễ sử dụng.

Trên các nền tảng đọc sách điện tử, bạn đọc có thể tìm hiểu “Tủ sách Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi”, bao gồm các xuất bản phẩm có chất lượng nội dung chuyên môn, cung cấp kiến thức lý thuyết và giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số quốc gia.

Các nền tảng điện tử cung cấp đầu sách, tài liệu của nhiều đơn vị xuất bản. Nhiều người dân đã thử trải nghiệm các thiết bị đọc điện tử tại Hội Sách ngay trong tối khai mạc.

Thông qua các hoạt động, Hội Sách tiếp tục khuyến khích, lan tỏa thói quen đọc sách trong cộng đồng, hướng tới xây dựng xã hội học tập và người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đồng thời thúc đẩy sự gắn kết giữa văn hóa đọc với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Một số sự kiện tiêu biểu tại Hội Sách trong 2 ngày cuối tuần gồm: tọa đàm chủ đề “Mơ về ánh sáng Kinh Kỳ”, ra mắt, giới thiệu sách Dấu vân tay của phố của nhà văn Nguyễn Trương Quý, tọa đàm “Hương vị phố cổ Hà Nội - Ký họa và tùy bút” của nhóm Ký họa đô thị Hà Nội; giao lưu chủ đề “Hà Nội - Thành phố, gương mặt, con người” qua các tác phẩm văn chương của Thạch Lam, Hoàng Đạo Thúy, Doãn Kế Thiện, Tô Hoài,...

Hội Sách có nhiều chương trình khuyến mãi, tặng kèm quà cho các độc giả mua sách. Ngay trong ngày khai mạc, các gian hàng đã thu hút đông đảo sự tham gia của người dân.