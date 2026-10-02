Khai mạc Hội Sách Hà Nội 2026: Lan tỏa tri thức và bản sắc văn hóa Thủ đô

Tham dự sự kiện có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến; Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam Đỗ Quang Dũng.

Về phía đại biểu thành phố Hà Nội có: Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Vũ Hà; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long; Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Nguyễn Việt Hùng; Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi; NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội cùng đông đảo độc giả Thủ đô.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút chính thức khai mạc Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026. Ảnh: Duy Khánh

Khơi mở tri thức trong kỷ nguyên số

Với chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”, Hội Sách diễn ra từ ngày 1-10 đến ngày 4-10, do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện, với sự tham gia của 31 đơn vị xuất bản, phát hành uy tín trong nước.

Đây là hoạt động văn hóa đọc thường niên của Thủ đô, thiết thực chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2026). Qua đó góp phần lan tỏa thói quen đọc, khuyến khích tinh thần học tập suốt đời, đồng thời giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Duy Khánh

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, trong thời đại công nghệ và chuyển đổi số, sách và văn hóa đọc vẫn là một trong những nguồn lực quan trọng để nuôi dưỡng tri thức, cho sự phát triển văn hóa và con người Hà Nội.

Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, thành phố Hà Nội xác định phát triển văn hóa Thủ đô theo định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”. Với vị thế là Thủ đô, nơi tập trung nhiều nhà xuất bản, công ty phát hành và liên kết xuất bản, đây là một trong những điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng tinh thần và đáp ứng nhu cầu về văn hóa đọc của nhân dân.

Điểm nhấn của Hội Sách là hai không gian trưng bày chuyên đề: “Văn hiến Thăng Long - Hà Nội” và “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”, giới thiệu hàng trăm ấn phẩm tiêu biểu, các ấn phẩm thuộc Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến”, “Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám”, “Tủ sách Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi”…

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà, Hội sách Hà Nội không chỉ là nơi bạn đọc tìm đến những cuốn sách hay, mà còn là những không gian khơi mở tinh thần đọc sách, nơi những giá trị văn hóa được kết nối với tri thức hiện đại bằng công nghệ tương lai, lan tỏa tình yêu sách với những giá trị văn hóa của Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày và trải nghiệm các xuất bản phẩm tại Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026. Ảnh: Duy Khánh

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày các xuất bản phẩm tại Hội Sách. Ảnh: Duy Khánh

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà tham gia hoạt động trải nghiệm văn hóa như viết thư pháp tại Hội Sách. Ảnh: Duy Khánh

Đa dạng các hoạt động trải nghiệm văn hóa đọc

Trong khuôn khổ Hội Sách Hà Nội năm 2026, chuỗi các sự kiện giao lưu, tọa đàm, giới thiệu xuất bản phẩm mới với các chủ đề về lịch sử, văn hóa, đời sống và con người Hà Nội trở thành điểm hẹn văn hóa cuối tuần hấp dẫn của độc giả Thủ đô.

Hội Sách Hà Nội năm 2026 thu hút đông đảo độc giả. Ảnh: Mộc Miên

Có thể kể đến tọa đàm “Mơ về ánh sáng Kinh Kỳ” kết hợp ra mắt sách “Dấu vân tay của phố” của nhà văn Nguyễn Trương Quý; chương trình “Hương vị phố cổ Hà Nội - Ký họa và tùy bút” do nhóm Ký họa đô thị Hà Nội thực hiện; buổi giao lưu “Hà Nội - Thành phố, gương mặt, con người” với các tác phẩm kinh điển của Thạch Lam, Hoàng Đạo Thúy, Doãn Kế Thiện, Tô Hoài (Nhà xuất bản Kim Đồng); giới thiệu ấn phẩm “Ngày hôm sau: Chuyển tiếp, đổi thay và bước tới” của tác giả Melinda French Gates do Nhà xuất bản Phụ nữ tổ chức.

Ngoài ra, tại các gian hàng còn diễn ra hoạt động trải nghiệm văn hóa như viết thư pháp, in rập họa tiết bia tiến sĩ, hoạt động “Tự tay dán vỏ quả địa cầu”… cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các nhà xuất bản.

Chia sẻ tại sự kiện, bạn Nguyễn Ngọc Cẩm (sinh viên Trường Đại học FPT) phấn khởi cho biết: “Tôi thực sự ấn tượng khi năm nay Hội Sách có sự hòa quyện rất rõ nét giữa truyền thống và công nghệ. Đây là cách tiếp cận rất trẻ trung và hữu ích cho giới trẻ”.

Gia đình chị Lê Uyên Nhi ((du khách đến từ thành phố Huế) lần đầu tiên tham dự Hội Sách Hà Nội. Ảnh: Mộc Miên

Chị Lê Uyên Nhi (du khách đến từ thành phố Huế) chia sẻ: “Gia đình tôi rất may mắn khi chuyến du lịch Hà Nội lần này lại đúng vào dịp diễn ra Hội Sách Thủ đô. Tôi thật sự ấn tượng với quy mô lớn, danh mục sách cực kỳ phong phú cùng nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn”.

Với sự đa dạng về nội dung và hình thức, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 hướng tới lan tỏa thói quen đọc trong cộng đồng, khuyến khích tinh thần học tập suốt đời, đồng thời tăng cường kết nối giữa văn hóa đọc với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.