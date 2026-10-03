Khai mạc Hội Sách Hà Nội 2026: Gắn văn hóa đọc với phát triển văn hóa Thủ đô

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại lễ khai mạc Hội Sách Hà Nội lần thứ XI năm 2026. (Ảnh: Duy Khánh)

Tối 2/10, tại không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội diễn ra Lễ khai mạc Hội Sách Hà Nội lần thứ XI năm 2026 với chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”.

Tham dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Vũ Hà; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long.

Hội Sách diễn ra từ ngày 1-4/10, do UBND TP. Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện, với sự tham gia của 31 đơn vị xuất bản, phát hành uy tín trong nước.

Đây là hoạt động văn hóa đọc thường niên, thiết thực chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2026), góp phần tuyên truyền truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của Thủ đô và đất nước; khơi dậy niềm tự hào về Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng.

Thông qua Hội Sách, Hà Nội tiếp tục khuyến khích văn hóa đọc, hướng tới xây dựng xã hội học tập và người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đồng thời gắn văn hóa đọc với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày các xuất bản phẩm tại Hội Sách. (Nguồn: BTC)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, trong thời đại công nghệ và chuyển đổi số, sách và văn hóa đọc vẫn là một trong những nguồn lực quan trọng để nuôi dưỡng tri thức, cho sự phát triển văn hóa và con người Hà Nội.

Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, thành phố Hà Nội xác định phát triển văn hóa Thủ đô theo định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”.

Với vị thế là Thủ đô, nơi tập trung nhiều nhà xuất bản, công ty phát hành và liên kết xuất bản, đây là một trong những điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng tinh thần và đáp ứng nhu cầu về văn hóa đọc của nhân dân.

Điểm nhấn của Hội Sách là hai không gian trưng bày chuyên đề: “Văn hiến Thăng Long - Hà Nội” và “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”, giới thiệu hàng trăm ấn phẩm tiêu biểu, các ấn phẩm thuộc Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến”, “Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám”, “Tủ sách Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi”…

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà, Hội sách Hà Nội không chỉ là nơi bạn đọc tìm đến những cuốn sách hay, mà còn là những không gian khơi mở tinh thần đọc sách, nơi những giá trị văn hóa được kết nối với tri thức hiện đại bằng công nghệ tương lai, lan tỏa tình yêu sách với những giá trị văn hóa của Thủ đô.

Sau 10 kỳ tổ chức, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI năm 2026 có sự tham gia của hơn 30 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách uy tín trong cả nước, với hai không gian trưng bày sách theo chuyên đề, giới thiệu hàng trăm tên sách tiêu biểu. Đáng chú ý là các đầu sách thuộc Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến, Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Tủ sách Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi.

Bên cạnh đó, các đơn vị xuất bản, phát hành cũng mang đến nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng, cùng các chương trình ưu đãi, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập và giải trí của bạn đọc.

Nhiều bạn trẻ tham dự Hội sách Hà Nội. (Ảnh: Mộc Miên)

Trong khuôn khổ Hội Sách Hà Nội năm 2026, chuỗi các sự kiện giao lưu, tọa đàm, giới thiệu xuất bản phẩm mới với các chủ đề về lịch sử, văn hóa, đời sống và con người Hà Nội trở thành điểm hẹn văn hóa cuối tuần hấp dẫn của độc giả Thủ đô.

Có thể kể đến tọa đàm “Mơ về ánh sáng Kinh Kỳ” kết hợp ra mắt sách “Dấu vân tay của phố” của nhà văn Nguyễn Trương Quý; chương trình “Hương vị phố cổ Hà Nội - Ký họa và tùy bút” do nhóm Ký họa đô thị Hà Nội thực hiện; buổi giao lưu “Hà Nội - Thành phố, gương mặt, con người” với các tác phẩm kinh điển của Thạch Lam, Hoàng Đạo Thúy, Doãn Kế Thiện, Tô Hoài (Nhà xuất bản Kim Đồng); giới thiệu ấn phẩm “Ngày hôm sau: Chuyển tiếp, đổi thay và bước tới” của tác giả Melinda French Gates do Nhà xuất bản Phụ nữ tổ chức.

Ngoài ra, tại các gian hàng còn diễn ra hoạt động trải nghiệm văn hóa như viết thư pháp, in rập họa tiết bia tiến sĩ, hoạt động “Tự tay dán vỏ quả địa cầu”… cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các nhà xuất bản.

Với sự đa dạng về nội dung và hình thức, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI năm 2026 hướng tới lan tỏa thói quen đọc trong cộng đồng, khuyến khích tinh thần học tập suốt đời, đồng thời tăng cường kết nối giữa văn hóa đọc với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.