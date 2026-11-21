Thực hiện nghi thức khai mạc Hội sách Huyền thoại Côn Đảo

Đây là hoạt động hướng đến chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) do UBND TP.HCM chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức từ ngày 19 đến 22-11-2026 tại đặc khu Côn Đảo.

Lễ khai mạc với sự tham dự của ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tuyên giáo Thành ủy; PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng Sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Hội sách Côn Đảo; ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo; lãnh đạo Hội Xuất bản Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi trao tặng Tủ sách Lý luận chính trị cho đặc khu Côn Đảo

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Hồi cho biết hội sách lấy cảm hứng từ tác phẩm Những lá thư thời chiến Việt Nam (NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật), chọn những bức thư thời chiến làm mạch dẫn xuyên suốt không gian trưng bày và các hoạt động.

Mỗi lá thư lưu giữ tình cảm, niềm tin, lý tưởng sống, lòng yêu nước và khát vọng hòa bình, độc lập của một thế hệ đã sống, chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc. Qua những câu chuyện riêng tư ấy, công chúng có thể hiểu hơn về con người và những năm tháng đã làm nên lịch sử.

Ông cũng chia sẻ tinh thần này được thể hiện qua các không gian trưng bày sách, tư liệu, hình ảnh cùng những buổi giao lưu, tọa đàm và biểu diễn nghệ thuật. "Di sản chỉ thực sự sống khi được hiểu, được trân trọng và trao truyền qua các thế hệ".

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày tại Hội sách Côn Đảo 2026

Hội sách với thông điệp "Giữ ký ức - gieo tri thức - lan tỏa giá trị" được tổ chức thành 6 không gian: không gian trưng bày sách, tư liệu theo chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh; không gian giới thiệu các nhân vật huyền thoại Côn Đảo kết hợp công nghệ trải nghiệm hình ảnh số hóa thông qua mã QR, đồng thời giới thiệu quá trình triển khai và kết quả nổi bật của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; không gian trưng bày tư liệu, hình ảnh, hiện vật, thư tay, nhật ký, bút tích của các cựu tù chính trị, anh hùng liệt sĩ từng bị giam giữ, đấu tranh và hy sinh tại Côn Đảo; không gian chuyên đề “Côn Đảo xanh - Phát triển bền vững”; không gian văn hóa đọc dành cho thiếu nhi kết hợp trò chơi dân gian và trải nghiệm sáng tạo; khu vực giới thiệu xuất bản phẩm tiêu biểu của các nhà xuất bản và đơn vị phát hành.

Không gian trưng bày, triển lãm của Hội sách Côn Đảo tại khu vực Di tích Nhà Công quán và Công viên đường Tôn Đức Thắng

Được biết, điểm nhấn của hội sách là chương trình giao lưu “Thư viện người - Những cuốn sách sống về lòng yêu nước”, diễn ra ngày 20-11 tại Hội trường Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công đặc khu Côn Đảo.

Bên cạnh các hoạt động trưng bày, hội sách tổ chức chương trình chuyển thể tác phẩm văn học Côn Đảo - lời gửi mai sau tại Di tích Trại Phú Hải và hoạt động trải nghiệm, lan tỏa "Tiết đọc sách" tại Trường tiểu học Cao Văn Ngọc (cơ sở 2); trao tặng tủ sách cho các trường học tại Côn Đảo, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận sách cho học sinh.

Trong khuôn khổ hội sách, lúc 17 giờ chiều nay, Lễ tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức trang trọng tại Bia tưởng niệm Cầu tàu lịch sử 914.

Tại lễ khai mạc Hội sách Côn Đảo 2026, Ban Văn hóa và Nghi lễ GHPGVN TP.HCM cũng trao tặng 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng) nhằm tiếp sức cho các em học sinh thuộc gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa và Nghi lễ GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tổng biên tập Báo Giác Ngộ trao học bổng đến các em học sinh thuộc gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương