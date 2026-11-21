Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội sách Côn Đảo. Ảnh: TTXVN phát

Với thông điệp “Giữ ký ức-Gieo tri thức-Lan tỏa giá trị”, hội sách lấy cảm hứng chủ đạo từ tác phẩm “Những lá thư thời chiến Việt Nam” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành. Không gian sự kiện kết nối những ký ức, lý tưởng sống cao đẹp của thế hệ đi trước với lịch sử đấu tranh kiên cường của Côn Đảo, đưa sách và tư liệu lịch sử đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ, người dân, học sinh và du khách.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, hội sách là dịp ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng, tri ân các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời gìn giữ, phát huy giá trị di sản và thúc đẩy phong trào đọc sách trong cộng đồng. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai nhiều biện pháp phát triển văn hóa đọc, nâng cao chất lượng xuất bản nhằm đưa sách đến gần hơn với người dân, hướng tới xây dựng đô thị giàu bản sắc văn hóa, tạo điều kiện để người dân học tập suốt đời, thụ hưởng các sản phẩm văn hóa tinh thần chất lượng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, thông qua việc trao tặng các tủ sách, xây dựng không gian đọc, giao lưu và giáo dục truyền thống, hội sách góp phần tạo cơ hội để người dân, đặc biệt là học sinh tiếp cận tri thức, tìm hiểu lịch sử địa phương và nuôi dưỡng tình yêu sách. Từ những trang sách và câu chuyện lịch sử được lắng nghe, thế hệ trẻ sẽ thêm trân trọng vùng đất đang sinh sống, bồi đắp khát vọng học tập, rèn luyện và ý thức cống hiến cho quê hương, đất nước.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tham quan không gian trưng bày sách và tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại hội sách. Ảnh: TTXVN phát

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã chính thức công bố Tủ sách Côn Đảo chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” và khởi động Giai đoạn 1 của Thư viện số cùng chủ đề liên kết với hệ thống Thư viện khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm từng bước số hóa tư liệu, phục vụ bạn đọc tại chỗ và chia sẻ trực tuyến tới các trường học, thư viện. Ban Tổ chức cũng trao tặng tủ sách Lý luận chính trị cho Đặc khu Côn Đảo, cùng tủ sách và các suất học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc và Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong.

Trong khuôn khổ hội sách, công chúng và du khách được trải nghiệm sáu không gian trưng bày, triển lãm chuyên đề ứng dụng công nghệ số hóa, gồm: không gian sách và tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; không gian nhân vật huyền thoại Côn Đảo tích hợp mã QR tra cứu hình ảnh số hóa gắn với kết quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; không gian kỷ vật, thư tay, nhật ký của cựu tù chính trị và anh hùng liệt sĩ; chuyên đề “Côn Đảo xanh - Phát triển bền vững”; không gian văn hóa đọc thiếu nhi cùng khu vực giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu.

Song hành với hoạt động trưng bày là chuỗi chương trình tri ân, nghệ thuật và giao lưu lan tỏa văn hóa đọc. Theo đó, Ban Tổ chức thực hiện lễ viếng Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương, Đền thờ Côn Đảo và lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Bia tưởng niệm Cầu tàu lịch sử 914; tổ chức chương trình nghệ thuật thực cảnh “Côn Đảo - Lời gửi mai sau” tại Di tích Trại Phú Hải. Mô hình “Thư viện Người” chủ đề “Những cuốn sách sống về lòng yêu nước” mở ra không gian giao lưu trực tiếp giữa cựu tù chính trị Côn Đảo với thanh thiếu niên, cùng chuỗi “Tiết đọc sách” tại các trường học góp phần rèn luyện thói quen tự học, nuôi dưỡng tinh thần vươn lên cho học sinh địa phương.

Hội sách Côn Đảo diễn ra từ ngày 19 - 22/11/2026 tại khu vực Di tích Nhà Công quán và Công viên đường Tôn Đức Thắng, đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh.