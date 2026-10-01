Khai mạc Hội nghị thường niên Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN lần thứ 28

AI đặt ra những yêu cầu mới trong thẩm định giá

Ông Nguyễn Minh Tiến, Chủ tịch AVA nhiệm kỳ 2025-2026, Cục trưởng Cục Quản lý giá phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: MOF.

Hội nghị AVA28 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang tạo nền tảng cho quá trình phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Minh Tiến, Chủ tịch AVA nhiệm kỳ 2025-2026, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các mô hình định giá tự động đang từng bước làm thay đổi cách thức thu thập thông tin, xử lý dữ liệu, phân tích thị trường và thực hiện thẩm định giá, mở ra cơ hội nâng cao năng suất, mở rộng khả năng tiếp cận và xử lý dữ liệu, hỗ trợ thẩm định viên thực hiện những phân tích nhanh chóng và toàn diện hơn.

Tuy nhiên, cùng với đó là những vấn đề mới cần được nhận diện và xử lý thận trọng, đó là chất lượng, độ tin cậy, tính minh bạch của các mô hình và thuật toán, an toàn thông tin, trách nhiệm nghề nghiệp; cũng như ranh giới giữa việc sử dụng công nghệ và xét đoán chuyên môn của thẩm định viên.

Đây là một trong những vấn đề quan trọng mà cộng đồng thẩm định giá cần cùng nhau thảo luận. Công nghệ có thể thay đổi phương thức thực hiện thẩm định giá, nhưng không làm thay đổi những giá trị cốt lõi của nghề nghiệp: tính độc lập, khách quan, minh bạch, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

Từ thực tiễn đó, Hội nghị AVA lần thứ 28 có chủ đề “Tích hợp chuyển đổi số và thẩm định giá bền vững” (Integrating Digital Transformation and Sustainable Valuation) – mang tính thời sự và có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MOF.

Theo ông Tiến, AVA có một vị trí thuận lợi để kết nối tri thức và kinh nghiệm của các thành viên. Mỗi quốc gia ASEAN có hệ thống pháp luật, đặc điểm thị trường và mức độ phát triển của nghề thẩm định giá khác nhau. Chính sự đa dạng đó tạo ra giá trị cho hợp tác: kinh nghiệm của một quốc gia có thể trở thành nguồn tham khảo hữu ích cho các thành viên khác; những vấn đề chung có thể được cùng nghiên cứu và trao đổi để tìm kiếm những giải pháp phù hợp với điều kiện của khu vực.

Trong giai đoạn tới, AVA cần tiếp tục phát huy vai trò không chỉ là một diễn đàn gặp gỡ thường niên mà còn là một mạng lưới hợp tác chuyên môn thực chất.

Đà Nẵng theo đuổi chuyển đổi số và thẩm định giá bền vững

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng phát biểu chào mừng

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng chào mừng các đại biểu, các đoàn quốc tế đã tới Đà Nẵng. Ông cho biết, TP. Đà Nẵng sau hợp nhất, thành phố có không gian phát triển rộng hơn, kết hợp với thế mạnh đô thị, dịch vụ, du lịch, công nghệ, logistíc, kinh tế biển và văn hoá. Trên nền tảng đó, Đà Nẵng hện đang tập trung triển khai những động lực phát triển mới, quan trọng, trong đó có Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do Đà Nẵng, sân bay quốc tế mới tại Chu Lai, cảng Liên Chiểu,…

Theo lãnh đạo thành phố, chủ đề chuyển đổi số và thẩm định giá bền vững của AVA28 có sự tương đồng với định hướng phát triển mà Đà Nẵng đang theo đuổi. Ông Hưng tin tưởng rằng, những trao đổi chuyên môn, những kinh nghiệm và sáng kiến được chia sẻ tại Hội nghị AVA lần thứ 26 này sẽ không chỉ có ý nghĩa đối với cộng đồng thẩm định viên về giá, mà còn góp phần tăng cường kết nối và hợp tác giữa các quốc gia ASEAN.

Thành phố Đà Nẵng luôn coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế, chào đón các nhà đầu tư, các định chế tài chính, các tổ chức nghề nghiệp, các chuyên gia và doanh nghiệp trong nước, quốc tế đến tìm hiểu cơ hội, hợp tác và cùng phát triển tại thành phố.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các nước thành viên AVA đã có diễn văn chào mừng, báo cáo quốc gia và tham gia tham luận theo các nhóm chủ đề liên quan đến chuẩn mực thẩm định giá và AI, AVM, chuyển đổi số trong thẩm định giá.

Ngày 2/10, hội nghị sẽ tiếp tục với hai nhóm chuyên đề về ESG và lượng hóa giá trị xanh trong thẩm định giá; thẩm định giá tài sản, dự án phục vụ tín dụng xanh và phát triển bền vững.

Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN (gọi tắt là AVA) được thành lập vào tháng 6/1981 với 5 quốc gia sáng lập gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines và Thái Lan. Việt Nam (khi đó là Ban Vật giá Chính phủ, nay là Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính) chính thức gia nhập AVA vào năm 1999. Hiệp hội AVA tổ chức Hội nghị thường niên trên cơ sở luân phiên giữa các nước thành viên AVA và là sự kiện quan trọng nhất của AVA, nơi các thành viên trao đổi kiến thức, cập nhật chuẩn mực, nâng cao năng lực và kết nối chuyên môn giữa các nước thành viên và giữa thành viên AVA với các tổ chức, chuyên gia quốc tế về thẩm định giá trong khu vực và trên thế giới.