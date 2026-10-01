Đoàn Việt Nam tại lễ khai mạc Hội nghị thường niên Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN lần thứ 28 (AVA28). (Ảnh: CÔNG VINH)

Diễn ra từ ngày 30/9 đến 2/10 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tài chính đại diện Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN lần thứ 28 (AVA28). Hội nghị có sự tham dự của hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế.

Về phía Việt Nam có sự tham dự của đại diện Bộ Tài chính, đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đại diện các doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá trong nước.

Về phía quốc tế có sự tham dự của 60 đại biểu đến từ 8 quốc gia thành viên trong Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN, các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia thẩm định giá trong khu vực và quốc tế.

Các đại biểu tại hội nghị. (Ảnh: CÔNG VINH)

Với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia và thẩm định viên về giá đến từ nhiều quốc gia, Hội nghị AVA28 tạo cơ hội để các thành viên Hiệp hội chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận những xu hướng mới và nghiên cứu khả năng vận dụng phù hợp với điều kiện của từng quốc gia.

Đối với Việt Nam, hội nghị là dịp tăng cường kết nối với cộng đồng thẩm định giá quốc tế, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm và thực tiễn của Việt Nam trong quá trình phát triển nghề nghiệp.

Các đại biểu tại hội nghị. (Ảnh: CÔNG VINH)

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), Chủ tịch AVA Việt Nam, Chủ tịch AVA nhiệm kỳ 2025-2026 nhấn mạnh, Hội nghị AVA28 diễn ra trong bối cảnh nghề thẩm định giá đang đứng trước những thay đổi nhanh chóng và sâu sắc, đồng thời tạo ra những thời cơ và thuận lợi lớn.

Ông Nguyễn Minh Tiến cho biết, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các mô hình định giá tự động đang từng bước làm thay đổi cách thức chúng ta thu thập thông tin, xử lý dữ liệu, phân tích thị trường và thực hiện thẩm định giá.

“Những tiến bộ này mang đến nhiều cơ hội để nâng cao năng suất, mở rộng khả năng tiếp cận và xử lý dữ liệu, hỗ trợ thẩm định viên trong thực hiện phân tích nhanh chóng, toàn diện hơn. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những vấn đề mới cần được nhận diện và xử lý thận trọng”, ông Nguyễn Minh Tiến nói.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), Chủ tịch AVA Việt Nam, Chủ tịch AVA nhiệm kỳ 2025-2026 phát biểu khai mạc. (Ảnh: CÔNG VINH)

Theo Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Minh Tiến, trong bối cảnh hiện nay, chất lượng và độ tin cậy của dữ liệu, tính minh bạch của mô hình và thuật toán, an toàn thông tin, trách nhiệm nghề nghiệp cũng như ranh giới giữa việc sử dụng công nghệ và xét đoán chuyên môn của thẩm định viên là những vấn đề quan trọng cần được nhận diện.

Ông Tiến cho rằng, công nghệ có thể thay đổi phương thức của chúng ta thực hiện thẩm định giá nhưng không làm thay đổi những giá trị cốt lõi của nghề nghiệp: tính độc lập, khách quan, minh bạch, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. “Đây là những vấn đề quan trọng mà cộng đồng thẩm định giá cần cùng nhau thảo luận”, Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Minh Tiến nêu rõ.

Trong một nền kinh tế ngày càng hội nhập, dòng vốn, tài sản, doanh nghiệp và các giao dịch có tính xuyên biên giới ngày càng gia tăng. Công nghệ cũng đang làm cho thị trường các quốc gia ngày càng kết nối chặt chẽ hơn. Nhiều vấn đề mà nghề thẩm định giá tại mỗi quốc gia đang đối mặt vì vậy không còn là vấn đề riêng của một quốc gia.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng phát biểu chào mừng. (Ảnh: CÔNG VINH)

AVA có một vị trí thuận lợi để kết nối tri thức và kinh nghiệm của các thành viên. Mỗi quốc gia ASEAN có hệ thống pháp luật, đặc điểm thị trường và mức độ phát triển của nghề thẩm định giá khác nhau. Chính sự đa dạng đó tạo ra giá trị cho hợp tác: kinh nghiệm của một quốc gia có thể trở thành nguồn tham khảo hữu ích cho các thành viên khác; những vấn đề chung có thể được cùng nghiên cứu và trao đổi để tìm kiếm những giải pháp phù hợp với điều kiện của khu vực.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), Chủ tịch AVA Việt Nam, Chủ tịch AVA nhiệm kỳ 2025-2026 nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, AVA cần tiếp tục phát huy vai trò không chỉ là một diễn đàn gặp gỡ thường niên, mà còn là một mạng lưới hợp tác chuyên môn thực chất, hiệu quả cao và đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi quốc gia.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CÔNG VINH)

Ông Nguyễn Minh Tiến cho rằng: "Thông qua hợp tác, chúng ta cũng có thể cùng nâng cao năng lực của cộng đồng thẩm định viên về giá ASEAN, tăng khả năng thích ứng trước những thay đổi của thị trường và công nghệ, qua đó tiếp tục củng cố chất lượng, tính chuyên nghiệp và uy tín của hoạt động thẩm định giá trong khu vực".

Tại Hội nghị AVA28 trong ngày 1/10, đại diện các quốc gia thành viên AVA trình bày báo cáo về tình hình hoạt động và những vấn đề liên quan lĩnh vực thẩm định giá tại mỗi quốc gia; trình bày các tham luận đến từ các chuyên gia trong lĩnh vực thẩm định giá trong nước, khu vực và quốc tế.