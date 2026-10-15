Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh CICA lần thứ 7: Tìm kiếm tương lai cho lòng tin

Tổng thống Azerbaijan chào mừng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Ngày 15/10, Hội nghị thượng đỉnh về Phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) lần thứ 7 đã khai mạc tại Baku, thủ đô nước Cộng hòa Azerbaijan - chủ tịch CICA nhiệm kỳ 2024-2026.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự và có bài phát biểu tại hội nghị.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Baku, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã chào mừng các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo các nước tham dự hội nghị.

Trong bài phát biểu chào mừng, Tổng thống Azerbaijan đã hoan nghênh việc Lào gia nhập CICA, coi đây là sự đánh giá cao vai trò trung tâm kết nối trong khu vực của tổ chức.

Lào gia nhập tổ chức này chỉ một ngày trước khi Hội nghị thượng đỉnh CICA lần thứ 7 khai mạc, trở thành quốc gia thành viên thứ 29. Sự tham gia của Lào đã mở rộng phạm vi địa lý của hội nghị.

Hội nghị thượng đỉnh CICA lần thứ 7 dự kiến thảo luận việc tăng cường lòng tin, hòa bình và an ninh ở châu Á, bao gồm cả việc cùng nhau giải quyết các thách thức và mối đe dọa hiện có.

Hội nghị sẽ đặc biệt chú trọng đến sự phát triển thể chế của tổ chức, tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động trong khu vực Á-Âu, và các biện pháp cụ thể để phát triển kết nối giao thông. Số hóa, tăng trưởng kinh tế bền vững, biến đổi khí hậu và phát triển năng lượng xanh cũng nằm trong chương trình nghị sự.

Sự tham gia của các nhà lãnh đạo từ Trung Á và các nước khác, cũng như các bộ trưởng ngoại giao của Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, tại hội nghị thượng đỉnh sẽ tạo điều kiện để thảo luận các vấn đề quốc tế cấp bách và tăng cường hợp tác đa phương.

Trọng tâm có thể là tìm kiếm các giải pháp chung cho các cuộc khủng hoảng toàn cầu và bất ổn địa chính trị, cũng như vai trò của đối thoại và lòng tin lẫn nhau trong việc đảm bảo an ninh khu vực.

Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị hiện nay, với môi trường quốc tế và khu vực ngày càng phức tạp và khó lường, các nước châu Á đang tìm cách duy trì hòa bình và ổn định đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Các trưởng đoàn chụp ảnh chung. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Hội nghị dự kiến sẽ thông qua Tuyên bố Baku, khẳng định tầm quan trọng của diễn đàn để thảo luận không chỉ những thách thức và vấn đề hiện tại mà còn cả những giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng đang bao trùm toàn thế giới.

Việt Nam tham gia CICA từ năm 1993 với tư cách quan sát viên và chính thức gia nhập CICA năm 2010. Từ khi trở thành thành viên CICA, Việt Nam đều tham dự các hội nghị thượng đỉnh ở cấp Phó Chủ tịch nước, tham dự các cuộc họp Hội nghị Bộ trưởng, Ủy ban quan chức cao cấp, Nhóm làm việc đặc biệt và các cuộc họp chuyên môn của CICA, với sự tham dự của các bộ, ngành liên quan.

Tại CICA, Việt Nam thể hiện hình ảnh của một thành viên trách nhiệm, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế.

Ban Thư ký CICA và các nước đều đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, cũng như vị thế, uy tín và những đóng góp trách nhiệm của Việt Nam trong tham gia xử lý các vấn đề phức tạp của khu vực và quốc tế.

Thời gian qua, CICA tiếp tục khẳng định vai trò trong việc thúc đẩy đối thoại bình đẳng và tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên, góp phần ngăn ngừa khủng hoảng và định hình các biện pháp xây dựng lòng tin, phối hợp hành động trước các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, mang lại nhiều kết quả thiết thực, nhất là trên một số lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân, thanh niên. CICA hoạt động như một diễn đàn đối thoại và phối hợp chính sách; các cam kết được xây dựng dựa trên cơ sở tự nguyện./.