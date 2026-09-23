Khai mạc Hội nghị tập huấn toàn quốc về công tác kiểm tra-pháp luật Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2026

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: MINH SƠN)

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; các đồng chí đại diện Ban Công tác Hội Cựu chiến binh Trung ương cùng đông đảo cán bộ làm công tác kiểm tra, pháp luật Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, phát biểu khai mạc. (Ảnh: MINH SƠN)

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Bế Xuân Trường trân trọng gửi lời chúc mừng tới Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân nhân sự kiện địa phương chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí nhấn mạnh, việc Trung ương Hội Cựu chiến binh chọn Bắc Ninh làm nơi tổ chức hội nghị toàn quốc không chỉ tạo điều kiện cho cán bộ hội giao lưu, tìm hiểu vùng đất di sản mà còn chia sẻ niềm vui trước mốc phát triển lịch sử của địa phương.

Nhấn mạnh ý nghĩa của năm 2026 - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2026-2031), Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định: Yêu cầu xây dựng tổ chức hội trong giai đoạn mới đòi hỏi tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng cán bộ và siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát và pháp luật giữ vị trí quan trọng, là giải pháp then chốt để xây dựng hội trong sạch, vững mạnh.

Trong chương trình tập huấn, các đại biểu được nghiên cứu 4 chuyên đề bám sát thực tiễn cơ sở, gồm: công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật trong Hội Cựu chiến binh Việt Nam; công tác giám sát, phản biện xã hội trong Hội Cựu chiến binh Việt Nam; quy trình phản biện xã hội của Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền chính quyền cấp tỉnh; quán triệt các nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng.

Đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: MINH SƠN)

Một nội dung tập huấn đáng chú ý là mô hình tổ chức Ban Kiểm tra được quy định ở ba cấp: Trung ương Hội; cấp tỉnh, thành phố và tương đương; cấp cơ sở. Ban Kiểm tra các cấp hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể, phân công cá nhân phụ trách và quyết định theo đa số.

Tài liệu cũng phân biệt rõ giữa kiểm tra và giám sát. Trong đó, kiểm tra nhằm đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm, nguyên nhân và trách nhiệm của tổ chức hội, hội viên; giám sát tập trung theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động để kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa và ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm từ sớm.

Đối với công tác giám sát, chương trình tập huấn chú trọng hai hình thức gồm giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Khi phát hiện tổ chức hội hoặc hội viên có dấu hiệu vi phạm, cơ quan có thẩm quyền sẽ chuyển sang kiểm tra theo quy định.

Bên cạnh nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, hội nghị dành sự quan tâm cho công tác giám sát, phản biện xã hội và quy trình tham gia xây dựng chính sách, pháp luật. Lãnh đạo Trung ương Hội đề nghị các cấp hội lựa chọn những vấn đề thiết thực liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và nhân dân; các ý kiến phản biện cần có cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn và tính xây dựng.

Các đại biểu thảo luận bên lề hội nghị. (Ảnh: MINH SƠN)

Đối với chuyên đề Luật An ninh mạng, chương trình tập trung vào các kỹ năng thiết thực gắn liền với cán bộ, hội viên như: quản lý thông tin cá nhân, nhận diện tin giả/thông tin sai sự thật, phòng chống lừa đảo trực tuyến và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội.

Với phương châm "học đi đôi với hành", Ban tổ chức yêu cầu các báo cáo viên hạn chế truyền đạt lý thuyết đơn thuần, tăng cường đưa ra các ví dụ, tình huống thực tế; đồng thời đề nghị các đại biểu tích cực thảo luận, thẳng thắn nêu lên những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn địa phương để cùng giải đáp.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: MINH SƠN)

Định hướng nhiệm vụ công tác, lãnh đạo Trung ương Hội đề nghị các cấp hội sau tập huấn cần chuyển mạnh tư duy từ chú trọng xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa, chấn chỉnh ngay từ cơ sở. Hoạt động kiểm tra, giám sát phải bảo đảm khách quan, công tâm, đúng quy trình; công tác phản biện xã hội và tuyên truyền pháp luật phải bảo đảm tính thiết thực, có cơ sở khoa học và pháp lý vững chắc. Sau hội nghị, các đại biểu có trách nhiệm khẩn trương truyền đạt kiến thức, bổ sung kế hoạch công tác và hướng dẫn lại cho đội ngũ cán bộ hội tại địa phương, đơn vị.