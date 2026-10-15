Khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng toàn quân năm 2026

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị, công tác TĐKT và Phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn quân tiếp tục có nhiều đổi mới, phát triển cả về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức. Các phong trào thi đua ngày càng bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng mạnh vào những nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu, mặt yếu, việc khó, việc mới, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tạo động lực quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thông qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng; góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Công tác khen thưởng từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm chặt chẽ hơn về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục; chú trọng hơn việc khen thưởng thành tích đột xuất, thành tích trong thực hiện nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm và những tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu dự khai mạc hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích mà các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT toàn quân đã đạt được trong thời gian qua.

Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh: Trong bối cảnh nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đặt ra yêu cầu ngày càng cao, công tác TĐKT phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, cả về nhận thức, nội dung, phương pháp và cơ chế tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, ngày 1-10-2026, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 155/2026/TT-BQP quy định và hướng dẫn TĐKT trong Quân đội nhân dân Việt Nam, thay thế Thông tư số 118/2023/TT-BQP ngày 22-12-2023. Thông tư mới tiếp tục cụ thể hóa các quy định của pháp luật về TĐKT, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thống nhất tổ chức thực hiện trong toàn quân; đồng thời đặt ra yêu cầu phải kịp thời cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực tham mưu, hướng dẫn và thực hành nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT.

Chính vì vậy, hội nghị tập huấn lần này có ý nghĩa rất thiết thực và cấp thiết, không chỉ nhằm trang bị kiến thức nghiệp vụ, mà quan trọng hơn là thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến thực chất trong công tác TĐKT của toàn quân.

Quang cảnh hội nghị.

Để hội nghị tập huấn đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Ban tổ chức, các đồng chí báo cáo viên và toàn thể học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác TĐKT trong toàn quân.

Trọng tâm là nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quán triệt sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác TĐKT trong tình hình mới; tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng về TĐKT; nghiên cứu, nắm vững và thực hiện nghiêm các quy định mới về TĐKT, đặc biệt là Thông tư số 155/2026/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; chú trọng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Văn bia trong khuôn viên Đoàn An điều dưỡng 22 Hạ Long, Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức Phong trào Thi đua Quyết thắng theo hướng thiết thực, sát nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị; tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, những việc khó, việc mới. Gắn phong trào thi đua với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng khen thưởng, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng thành tích và mức độ cống hiến; khắc phục biểu hiện hình thức, bình quân, nể nang, bệnh thành tích. Đồng thời, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhất là các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, có thành tích xuất sắc, sáng kiến và cách làm sáng tạo, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo động lực thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Thượng tướng Trương Thiên Tô mong muốn, qua hội nghị tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT tiếp tục nâng cao trình độ, thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, phương pháp tổ chức thực hiện, góp phần đưa công tác TĐKT đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; bảo đảm thi đua tạo động lực, khen thưởng có sức lan tỏa, các điển hình tiên tiến thực sự tiêu biểu, có sức thuyết phục và truyền cảm hứng.

* Trước đó, đoàn đại biểu dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác TĐKT toàn quân năm 2026 đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Văn bia trong khuôn viên Đoàn An điều dưỡng 22 Hạ Long, Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân.