Khai mạc Hội nghị tập huấn công tác tài chính trong Bộ đội Biên phòng năm 2026

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Cẩm Linh

Cùng dự có Trung tướng Dương Đức Thiện, Chính ủy Học viện Hậu cần; Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng; đại diện các cơ quan thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng; cán bộ, giảng viên Khoa Tài chính, Học viện Hậu cần và 216 cán bộ, nhân viên ngành Tài chính trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Hội nghị được tổ chức theo Kế hoạch số 5817/KH-BĐBP ngày 2/10/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, diễn ra trong 2 ngày (15 và 16/10). Nội dung tập huấn nhằm phổ biến, quán triệt các văn bản của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý tài chính - ngân sách, tài sản công, kế toán, kê khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kế hoạch đầu tư và quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế trong Bộ đội Biên phòng.

Thông qua hội nghị, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên tài chính; tăng cường năng lực tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy trong quản lý, điều hành tài chính - ngân sách và tài sản công tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời, duy trì nền nếp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, bảo đảm công tác quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách trong toàn lực lượng đúng quy định, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, trao đổi 8 chuyên đề, gồm: Công tác lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước; một số chế độ tài chính thực hiện trong Bộ đội Biên phòng; quy trình mua sắm tài sản phục vụ công tác quản lý, duy trì hoạt động thường xuyên; công tác quản lý, sử dụng tài sản công; công tác hạch toán kế toán; công tác đấu thầu và quản lý đầu tư công; công tác quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư; công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Theo kế hoạch, hội nghị cũng dành thời gian đánh giá kết quả công tác tài chính 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026; đồng thời tổ chức đối thoại, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị.

Hội nghị có sự tham dự của 216 cán bộ, nhân viên ngành Tài chính trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Cẩm Linh

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh khẳng định, công tác tài chính quân đội nói chung, công tác tài chính trong Bộ đội Biên phòng nói riêng là mặt công tác trọng yếu, là điều kiện cơ bản, được ví như “mạch máu” và là nguồn lực quan trọng bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng của các cơ quan, đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh đánh giá, thời gian qua, công tác tài chính trong Bộ đội Biên phòng đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, công tác tài chính trong toàn lực lượng cần tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng ở một số khâu; tăng cường tính chủ động, chặt chẽ, thống nhất và hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Để hội nghị tập huấn đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh yêu cầu cán bộ tham gia tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, ghi chép, nghiên cứu tài liệu và tiếp thu đầy đủ các nội dung được truyền đạt. Các đại biểu cần vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn tham mưu, quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản tại cơ quan, đơn vị; đồng thời, làm cơ sở để tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra cấp dưới, nhất là công tác tài chính tại các đồn, hải đội, tiểu đoàn trực thuộc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị tập huấn. Ảnh: Cẩm Linh

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh đề nghị các đại biểu chủ động trao đổi những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để được hướng dẫn, giải đáp kịp thời, thống nhất cách làm và nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ. Đội ngũ giảng viên cần lựa chọn phương pháp truyền đạt phù hợp, tập trung làm rõ những nội dung cốt lõi, quy định mới, đặc thù công tác tài chính trong Bộ đội Biên phòng và những vấn đề mà các cơ quan, đơn vị quan tâm.

Đồng chí Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, hiệu quả của hội nghị không chỉ thể hiện ở việc tiếp nhận kiến thức mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm và chất lượng thực hiện nhiệm vụ sau tập huấn. Qua đó, góp phần đưa công tác tài chính trong Bộ đội Biên phòng đi vào nền nếp, đúng quy định, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; nâng cao năng lực tham mưu, quản lý và sử dụng các nguồn lực, bảo đảm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.