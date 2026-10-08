Khai mạc Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên AI

Việt Nam sẵn sàng mở rộng hợp tác giáo dục

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội cho giáo dục, từ hỗ trợ nhà giáo, đổi mới phương pháp dạy học đến mở rộng cơ hội học tập. Tuy nhiên, AI không chỉ bổ sung một công cụ cho lớp học mà đang làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và sáng tạo. Vì vậy, giáo dục cũng phải thay đổi tương ứng.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số.

Theo Bộ trưởng, sự thay đổi này không thể chỉ đặt lên vai người học. Người học cần có năng lực tự học, tư duy độc lập và khả năng làm việc cùng AI; người thầy phải thay đổi vai trò, làm chủ công nghệ để thiết kế, hướng dẫn và truyền cảm hứng; nhà trường cần đổi mới mô hình tổ chức, phương thức dạy học, đánh giá và quản trị.

Xa hơn, cả hệ thống giáo dục phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng với công nghệ mà từng bước làm chủ, sử dụng và dẫn dắt sự phát triển AI theo hướng an toàn, có trách nhiệm, vì sự phát triển của con người.

Bộ trưởng cho rằng đây không phải vấn đề riêng của Việt Nam. Cơ hội và thách thức do AI tạo ra đều vượt qua biên giới quốc gia, từ chất lượng, độ tin cậy của thông tin, bảo vệ dữ liệu, bản quyền, đạo đức đến nguy cơ gia tăng khoảng cách số. Do đó, hợp tác quốc tế trong giáo dục và công nghệ giáo dục trở nên cấp thiết hơn.

"Mỗi quốc gia có những lợi thế, kinh nghiệm và điều kiện phát triển khác nhau. Nếu biết kết nối và bổ sung thế mạnh cho nhau, chúng ta có thể cùng tận dụng cơ hội, giải quyết những thách thức chung và tạo ra những giá trị mới cho giáo dục", Bộ trưởng nói.

Ông cho rằng giá trị của công nghệ giáo dục cần được thể hiện qua sự tiến bộ của người học, sự phát triển nghề nghiệp và hiệu quả công việc của nhà giáo, năng lực đổi mới của nhà trường cũng như những cơ hội học tập được mở rộng công bằng hơn. Vì vậy, mỗi giải pháp được giới thiệu tại Triển lãm cần bắt đầu từ một bài toán thực tế và hướng tới kết quả có thể kiểm chứng.

Việt Nam mong muốn tiếp cận tri thức, công nghệ và những mô hình giáo dục tiên tiến của thế giới, đồng thời cùng các đối tác nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm những giải pháp phù hợp với điều kiện trong nước, có khả năng chia sẻ và đóng góp trở lại cho cộng đồng quốc tế, theo Bộ trưởng.

"Chúng tôi coi đây là quan hệ hợp tác hai chiều, cùng có lợi, phát huy lợi thế của mỗi bên để tạo ra giá trị chung", ông nói.

Bộ trưởng đề nghị các cơ sở giáo dục chủ động chia sẻ những bài toán đang cần giải quyết; doanh nghiệp, nhà khoa học và đối tác quốc tế cùng trao đổi, đề xuất giải pháp và xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể.

Các hướng hợp tác có thể tập trung vào ứng dụng và phát triển AI trong dạy học, đánh giá và quản trị; phát triển, khai thác dữ liệu giáo dục an toàn; bồi dưỡng năng lực số và AI cho đội ngũ nhà giáo; xây dựng học liệu và các chuẩn mực sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm.

"Việt Nam sẵn sàng mở rộng hợp tác, đón nhận và thử nghiệm những cách làm mới; đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực và sáng kiến của mình. Bộ GD&ĐT cam kết đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, đối tác, doanh nghiệp và nhà khoa học để những kết nối tại Triển lãm trở thành các chương trình hợp tác thực chất và những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích cho người học, nhà giáo và xã hội", Bộ trưởng khẳng định.

Tăng cường kết nối, tìm giải pháp cho giáo dục

Trọng tâm của sự kiện là mở rộng kết nối giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với trường đại học, tổ chức giáo dục quốc tế, qua đó chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ mới trong dạy học, học tập và quản trị.

Hơn 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, trong đó có đại diện các trường đại học, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp quốc tế như Qualcomm, Boeing, Google, Meta, Amazon, ETS, MaxHub, Microsoft, Intel, Cambridge và Oxford.

Chương trình gồm phiên chính thức và các phiên chuyên đề, tập trung vào hợp tác quốc tế và chuyển đổi số trong giáo dục phổ thông; quốc tế hóa và chuyển đổi số trong giáo dục đại học; xây dựng hệ sinh thái số trong giáo dục nghề nghiệp; sáng kiến Liên minh toàn cầu về trẻ em.

Các đại biểu dự kiến trao đổi về cơ chế, chính sách thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trong giáo dục; liên kết đào tạo, công nhận văn bằng; phát triển mô hình giáo dục đại học số, quản trị thông minh, đào tạo trực tuyến và học liệu mở.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các công nghệ mới trong cá nhân hóa quá trình học tập, nâng cao hiệu quả giảng dạy cũng là nội dung được thảo luận. Bên cạnh đó là phát triển năng lực số, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trong bối cảnh ứng dụng công nghệ.

Các nội dung thảo luận hướng tới tìm kiếm giải pháp xây dựng hệ thống giáo dục linh hoạt, có khả năng thích ứng với sự thay đổi của khoa học, công nghệ và thị trường lao động, đồng thời mở rộng cơ hội học tập suốt đời.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các cơ quan, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp sẽ ký kết, trao biên bản ghi nhớ hợp tác, kết nối nhu cầu đào tạo, nghiên cứu với nguồn lực, kinh nghiệm và giải pháp công nghệ trong nước và quốc tế.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cùng các đại biểu tại nghi thức khai mạc Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục, sáng 8/10.

Hơn 70 gian hàng giới thiệu giải pháp dạy học số

Diễn ra song song tại Hội nghị, Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục có hơn 70 gian hàng, quy tụ các doanh nghiệp công nghệ, trường đại học, tổ chức giáo dục và đơn vị phát triển giải pháp phục vụ ngành Giáo dục.

Các sản phẩm, công nghệ được giới thiệu trong nhiều lĩnh vực như AI, nền tảng học tập số, cá nhân hóa giáo dục, ngoại ngữ, STEM, dữ liệu giáo dục, mô phỏng và các giải pháp hỗ trợ giáo viên, nhà trường, người học.

Triển lãm có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ như Qualcomm, Amazon Web Services (AWS), Google, Meta, ELSA Corp, Khan Academy, MaxHub; cùng các trường đại học như Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), Đại học Illinois Urbana-Champaign, Đại học Massachusetts Amherst (UMass Amherst), Đại học London và các trường đến từ Mỹ, Anh, Canada, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu cùng nhiều quốc gia khác.

Khách tham dự có thể trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và trao đổi với các đơn vị tham gia. Đây cũng là không gian để các cơ sở giáo dục tìm kiếm giải pháp phù hợp, doanh nghiệp kết nối đối tác và các tổ chức quốc tế mở rộng mạng lưới hợp tác tại Việt Nam.

Song song với triển lãm là các workshop của doanh nghiệp, tập trung vào AI, dữ liệu lớn, cá nhân hóa học tập, số hóa quản lý trường học, lớp học tương lai, khảo thí số và chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế. Các nội dung về đổi mới giáo dục, phát triển nhân lực, kết nối đào tạo - việc làm, giáo dục đại học, kỹ năng và đổi mới sáng tạo, học tập số và chăm sóc sức khỏe tinh thần học đường cũng được đề cập.

Thông qua các hoạt động trao đổi và kết nối, các cơ sở giáo dục có cơ hội tiếp cận mô hình, phương pháp và công nghệ mới, đồng thời tìm kiếm đối tác cho các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Các sản phẩm, giải pháp công nghệ giáo dục được giới thiệu tại Triển lãm, gồm AI, học tập số, STEM, dữ liệu và công cụ hỗ trợ giáo viên, người học.

Hợp tác để cùng phát triển giáo dục

Trước phiên khai mạc, các đối tác quốc tế cũng chia sẻ kỳ vọng về hợp tác giáo dục với Việt Nam.

Đại sứ Julien Guerrier, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, kỳ vọng phát huy thế mạnh của châu Âu về giáo dục đại học, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo để thúc đẩy các hợp tác cụ thể với Việt Nam, nhất là trong nghiên cứu chung, AI và kỹ năng số.

Bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam, cho rằng chuyển đổi số cần hướng tới cải thiện kết quả học tập, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, bảo đảm an toàn và quyền của trẻ em, đồng thời chú trọng công bằng và tính bao trùm.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks cho biết các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức giáo dục Mỹ mong muốn tăng cường kết nối với đối tác Việt Nam, chia sẻ chuyên môn và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới, với sự phối hợp giữa Chính phủ, cơ sở giáo dục và khu vực tư nhân.

Tiến sĩ Nguyễn Sung, Phó Tổng giám đốc phụ trách Nghiên cứu, Phát triển và Ứng dụng Công nghệ, Tập đoàn Nguyễn Hoàng, kỳ vọng doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, chủ động dự báo nhu cầu nhân lực, phối hợp với các trường đại học và đưa chuyên gia doanh nghiệp tham gia giảng dạy.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ GD&ĐT cho biết, các trao đổi về chính sách, kinh nghiệm thực tiễn và mô hình giáo dục tại Hội nghị và Triển lãm được kỳ vọng góp phần mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với trường đại học, tổ chức giáo dục và đối tác quốc tế.

Theo bà Thủy, các bên có thể tiếp tục hợp tác trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực số và đổi mới giáo dục. Việt Nam không chỉ tiếp nhận tri thức, công nghệ và kinh nghiệm từ bên ngoài mà còn có thể cùng các đối tác nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm những giải pháp phù hợp, có khả năng đóng góp trở lại cho cộng đồng quốc tế.

Về lâu dài, các sáng kiến hợp tác cần gắn với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực cho nhà giáo, cán bộ quản lý và người học, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.