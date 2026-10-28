Khai mạc hội nghị quán triệt, triển khai chương trình hành động, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị - Ảnh:X.P

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: X.P

Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí, hành động cũng như thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh trong việc đưa các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương nhanh chóng đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy - Ảnh: X.P

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ được nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh giới thiệu 3 chuyên đề, là những nội dung trọng tâm, cốt lõi các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 4, gồm: Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Quy định số về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Kết luận số 105-KL/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động của Bộ Chính trị về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Kết luận về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027.