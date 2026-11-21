Phiên chuyên đề diễn ra sáng 21/11 cập nhật những kiến thức về mãn kinh ở phụ nữ. Ảnh: NGỌC HÀ

Diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11, hội nghị là diễn đàn học thuật quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học và đội ngũ bác sĩ sản phụ khoa khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Hội nghị gồm nhiều phiên báo cáo toàn thể, phiên chuyên đề, đào tạo y khoa liên tục và hội thảo vệ tinh.

Các nội dung tập trung vào những lĩnh vực chuyên sâu như: sản phụ khoa và y học sinh sản hiện đại; tiến bộ trong sản phụ khoa; thai kỳ nguy cơ cao; ứng dụng siêu âm, trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc chu sinh; nội tiết mãn kinh và sức khỏe tình dục; nội tiết phụ khoa và hỗ trợ sinh sản; phẫu thuật xâm lấn tối thiểu.

Hội nghị dành riêng phiên chuyên đề về “Quản lý mãn kinh sớm và suy chức năng buồng trứng” nhằm nâng cao chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh.

Đây là dịp để cập nhật những tiến bộ mới trong lĩnh vực sản phụ khoa, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; trao đổi các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và sức khỏe sinh sản…