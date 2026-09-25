Khai mạc hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị - Ảnh: X.P

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: X.P

Hội nghị nhằm tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị; đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu sẽ được các đồng chí lãnh đạo tỉnh truyền đạt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.