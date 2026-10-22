Khai mạc Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố phía Nam lần thứ XII

Tham dự hội nghị có bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh; cùng đại diện lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; các tập đoàn, doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo kết quả hợp tác kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2023–2025, phương hướng hợp tác giai đoạn 2026–2030.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị nghe tham luận của đại diện Sở Công Thương các địa phương, gồm: Cần Thơ, Đồng Nai, Vĩnh Long, An Giang, Tây Ninh và Cà Mau; đồng thời thảo luận về các vấn đề thuộc lĩnh vực công thương với sự tham gia của các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ Công Thương, sở, ban, ngành, hiệp hội, hội ngành nghề, tổng công ty và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tham dự hội nghị.

Khu vực phía Nam có diện tích 64.473,18 km², chiếm 19,5% diện tích cả nước; dân số 42.716.729 người, chiếm 41,7% dân số cả nước, với mật độ bình quân 662,6 người/km². Khu vực gồm ba thành phố trực thuộc Trung ương là TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ, TP. Đồng Nai và các tỉnh Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau.

Năm 2025 và 9 tháng năm 2026, trước những biến động của kinh tế toàn cầu, điều chỉnh chính sách thuế quan, chi phí đầu vào gia tăng và áp lực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ngành Công Thương các địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất và mở rộng thị trường.

Các địa phương phát huy thế mạnh về công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, logistics; nông, thủy sản xuất khẩu, năng lượng tái tạo và kinh tế biên mậu, đồng thời tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị. Hoạt động kết nối cung cầu, khuyến mại tập trung và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước góp phần duy trì tăng trưởng công nghiệp, thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu toàn khu vực.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh phát biểu chào mừng Hội nghị.

Năm 2025, sản xuất công nghiệp tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam duy trì ổn định và tăng trưởng tích cực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò chủ lực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của 5/8 tỉnh, thành phố tăng cao hơn mức bình quân cả nước (9,2%), gồm: TP. Cần Thơ tăng 10,4%; An Giang tăng 12,9%; Đồng Tháp tăng 13,1%; Tây Ninh tăng 14,9% và TP. Đồng Nai tăng 15,2% so với năm 2024.

Tổng Biên tập Báo Công Thương Nguyễn Văn Minh tham dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, sản xuất công nghiệp khu vực phía Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Có 6/8 tỉnh, thành phố ghi nhận IIP tăng cao hơn mức bình quân cả nước (12,3%), gồm: TP. Đồng Nai tăng 12,6%; Cà Mau tăng 12,7%; Đồng Tháp tăng 13,0%; An Giang tăng 13,7%; Vĩnh Long tăng 14,4% và Tây Ninh tăng 15,0% so với cùng kỳ năm 2025.

Về hoạt động thương mại 9 tháng đầu năm 2026: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của khu vực phía Nam đạt 2.858.823 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 48,2% so với cả nước (tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cả nước đạt 5.925.700 tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm trước).

Các tỉnh, thành phố trong khu vực đều có mức tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước. Tỷ trọng đóng góp doanh thu thương mại dịch vụ trong khu vực: TP. Hồ Chí Minh (chiếm 52,1%); TP. Đồng Nai (chiếm 12,0%); tỉnh An Giang (chiếm 8,2%); TP. Cần Thơ (chiếm 6,9%); tỉnh Tây Ninh (chiếm 6,1%); tỉnh Vĩnh Long (chiếm 5,3%); tỉnh Đồng Tháp (chiếm 5,0%); tỉnh Cà Mau (chiếm 4,3%).

Về hoạt động xuất khẩu 9 tháng năm 2026, hoạt động xuất khẩu hàng hóa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trở thành một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Doanh nghiệp tiếp tục tận dụng tốt các ưu đãi thuế quan từ các Hiệp định thương mại tự do, qua đó giúp gia tăng khả năng cạnh tranh về giá, mở rộng thị phần tại các thị trường khó tính.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của khu vực phía Nam ước đạt 138,4 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 31,9% so với cả nước (kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 434,3 tỷ USD, tăng 24,5%). Các địa phương trong vùng đều có mức tăng trưởng cao so cùng kỳ như: tỉnh Vĩnh Long tăng 22,1%; tỉnh Tây Ninh tăng 19,0%; TP. Cần Thơ tăng 11,7%; TP. Hồ Chí Minh tăng 10,6%; tỉnh Cà Mau tăng 10,6%; tỉnh Đồng Tháp tăng 8,4%; tỉnh An Giang tăng 8,3% và TP. Đồng Nai tăng 7%.

Xét về giá trị xuất khẩu, các địa phương có giá trị xuất khẩu lớn chiếm tỷ trọng cao trong kim ngạch xuất khẩu của khu vực phía Nam: TP. Hồ Chí Minh đạt 76,0 tỷ USD, chiếm 54,9%; TP. Đồng Nai đạt 27,5 tỷ USD, chiếm 19,9%; tỉnh Tây Ninh đạt 15,5 tỷ USD, chiếm 11,2%; các địa phương còn lại có tỷ trọng dưới 10%.

Báo Công Thương tiếp tục cập nhật thông tin.

Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam do Bộ Công Thương và UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các địa phương tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề ra giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2026 và đóng góp vào mục tiêu phát triển ngành giai đoạn 2026–2030. Đây cũng là diễn đàn để các địa phương nhận diện những điểm nghẽn trong quản lý nhà nước, thống nhất định hướng, tăng cường liên kết và tối ưu hóa nguồn lực vùng, tạo động lực phát triển bền vững trong thời gian tới.