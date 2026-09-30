Khai mạc Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã

Tham dự hội nghị, về phía Bộ Công an Việt Nam có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang; Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Lê Văn Tuyến chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng Lương Tam Quang với các đại biểu tham dự hội nghị.

Về phía trưởng đoàn các nước ASEAN có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Sar Sokha; Bộ trưởng, Văn phòng Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Brunei Dato Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hoà dân chủ Timor-Leste ⁠Francisco da Costa Guterres; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez; Thiếu tướng An Ounanongnout, Thứ trưởng kiêm Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hoà Liên bang Myanmar Min Thu; Phó Bí thư phụ trách chính sách, Bộ Nội vụ Cộng hoà Singapore Ngiam Shih Chun; Trung tướng Ittipol Ittisarnronnachai, Trợ lý Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Vương quốc Thái Lan; Phó Tổng Thư ký, Bộ Nội vụ Malaysia Dato’ Haji Abdul Halim bin Haji Abdul Rahman; Chuẩn tướng Dodied Prasetyo Aji, Cục trưởng Cục Quan hệ quốc tế Cảnh sát quốc gia Cộng hoà Indonesia.

Về phía Ban Thư ký ASEAN có bà Retno Astrini, Trợ lý Cục trưởng kiêm Trưởng ban hợp tác Chính trị - An ninh 1. Cùng dự có đại biểu đại diện đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Việt Nam và các nước ASEAN...

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, tình hình tội phạm xuyên quốc gia nói chung, tội phạm truy nã nói riêng diễn biến phức tạp và trở thành một thách thức lớn đối với cơ quan thực thi pháp luật các nước trong khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến chủ trì phiên họp toàn thể.

Từ đầu năm 2026 đến nay, chịu ảnh hưởng từ tình hình tội phạm thế giới, khu vực và những biến động về kinh tế - xã hội trong nước, tình hình tội phạm xuyên quốc gia liên quan các nước ASEAN tiếp tục có xu hướng gia tăng, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người, lừa đảo trên không gian mạng với phương thức thủ đoạn tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng ngừa và đấu tranh.

Bộ trưởng Lương Tam Quang với trưởng đoàn các nước ASEAN tại hội nghị.

Đồng thời, tình trạng tội phạm truy nã và tội phạm lợi dụng địa bàn các quốc gia thành viên ASEAN để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần thượng tôn pháp luật, làm suy giảm sức mạnh của hệ thống tư pháp hình sự. Thực trạng nêu trên đặt ra nhiều khó khăn, thách thức và yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế mạnh mẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật khu vực và thế giới trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, ASEAN là cơ chế hợp tác đa phương gắn bó trực tiếp, quan trọng hàng đầu đối với Việt Nam. Sau hơn 30 năm tham gia ASEAN, Việt Nam đã có nhiều sáng kiến và đóng góp quan trọng để thúc đẩy ASEAN đoàn kết, vững mạnh, tự cường, giữ vai trò trung tâm trong duy trì hòa bình, ổn định và an ninh khu vực.

Theo Bộ trưởng, nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã trong khu vực ASEAN trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đã chủ trì đề xuất sáng kiến "Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về nâng cao hiệu quả hợp tác truy bắt tội phạm truy nã" để thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47, tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 26/10/2025.

Bộ trưởng Lương Tam Quang với các đại biểu tham quan triển lãm bên lề hội nghị.

Bộ trưởng Lương Tam Quang với các đại biểu tham quan triển lãm bên lề hội nghị.

Bộ trưởng Lương Tam Quang với các đại biểu tham quan triển lãm bên lề hội nghị.

Việc thông qua tuyên bố tạo cơ sở quan trọng để tăng cường công tác phối hợp xác minh, truy bắt, xử lý các đối tượng truy nã giữa Việt Nam và các nước ASEAN trên tinh thần "Xây dựng ASEAN là mô hình kiểu mẫu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia" và "Vì một ASEAN không tội phạm".

Để triển khai hiệu quả tuyên bố ở cấp khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, Bộ Công an Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã với chủ đề "Tăng cường hợp tác khu vực vì một ASEAN thượng tôn pháp luật và không có tội phạm truy nã".

Nghi lễ rước cờ các nước ASEAN tại hội nghị.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá, hội nghị là diễn đàn quan trọng cho lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN tăng cường kết nối, nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm truy nã tại khu vực ASEAN, góp phần triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN về đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2026 - 2035.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, thành công của hội nghị sẽ tạo ra cơ chế hợp tác mới, hiệu quả cho cơ quan thực thi pháp luật ASEAN trong công tác đấu tranh với tội phạm truy nã, góp phần triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 trên tinh thần "Một ASEAN tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm"...