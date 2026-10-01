Khai mạc Hội nghị lần thứ Chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thường trực đảng ủy các xã, phường; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An nhấn mạnh, 9 tháng đầu năm 2026, trong điều kiện khối lượng công việc lớn, toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị đã nỗ lực, đoàn kết, chủ động triển khai nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến; thu ngân sách, du lịch và một số lĩnh vực đạt kết quả khá; các công trình, dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo; giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới được giữ vững.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu khai mạc hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ một số chỉ tiêu chưa đạt tiến độ; tăng trưởng chưa đạt kịch bản; giải ngân đầu tư công còn thấp; một số dự án còn vướng mắc; thu hút đầu tư chưa tương xứng; năng lực tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp còn những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện.

Đề nghị hội nghị tập trung thảo luận, làm rõ 4 vấn đề cốt lõi: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; lượng hóa rõ khả năng hoàn thành các mục tiêu năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao kỷ luật thực thi, thực hiện nghiêm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; vừa tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, vừa chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm 2027 và giai đoạn 2026 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề còn vướng mắc và phương án xử lý; đối với nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, cần xác định rõ việc nhất thiết phải hoàn thành, kết quả phải đạt, những vướng mắc, trách nhiệm thực hiện và thời hạn hoàn thành. Những nội dung đã được quyết định tại hội nghị phải nhanh chóng chuyển thành hành động và kết quả cụ thể.

Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng tiếp tục cập nhật diễn biến hội nghị.